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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi açıldı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi açıldı

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi açıldı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, uyuşturucu ve alkol bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verecek Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin açıldığını açıkladı.

Çakıcı, Sağlık Bakanlığı Yataklı Kurumlar Dairesi tarafından “Özel Dal Hastanesi” açma ve çalıştırma yetki belgesi sahibi hastanenin hasta kabulüne başladığını belirtti.

Mehmet Çakıcı, Girne Karşıyaka’da faaliyet gösterecek hastanenin, kumar, yeme ve diğer bağımlılıkların tedavi edilebileceği gibi, kriz anında müdahale için donatılmış bir de yoğun bakım odası olduğunu vurguladı.

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Çakıcı, hastanede psikiyatristler, psikologlar, hemşireler, etkinlik görevlileri, psikolojik danışmanlar, eczacı ve idari personelin görev yapacağını belirtti.

Mehmet Çakıcı, şöyle devam etti:

“Ülkemizin kanayan yarası olan uyuşturucu bağımlılığının tedavisi yanında alkol, sigara ve kumar  bağımlılarına da hizmet verecek olan Pembe Köşk Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi, tedavi programları ve konusunda tecrübeli ekibi ile Kıbrıs Türk Halkına hizmet vermeye  hazır. KKTC halkının artık bir tedavi merkezi vardır. Uzun ve zor bir tedavi sürecinin olduğu madde bağımlılığının tedavisinde bundan sonra yapılması gereken Devletin desteğidir. Tüm KKTC halkına hayırlı olmasına dileriz.”

Son Güncelleme: 27.06.2019 17:47
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