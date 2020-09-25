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Pelosi'den Trump'a: “Türkiye'de Değilsiniz”

Başkan Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda iktidarı barışçı şekilde devretme taahhüdü vermeyi reddetmesine, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’den tepki geldi. Pelosi, Türkiye, Rusya ya da Suudi Arabistan’da olmadığını hatırlattığı Trump’a, “Burası Amerika Birleşik Devletleri ve burası bir demokrasi” diyerek seslendi.

25 Eylül 2020 Cuma 16:19
Pelosi'den Trump'a: “Türkiye'de Değilsiniz”
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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın ”otokrat” liderlere hayranlık duyduğuna dikkat çekti. “Kimlere hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyuyor” diye konuşan Pelosi, “Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de değilsiniz, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan’da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve ABD Anayasası’na bağlı kalmayı denemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Trump, Çarşamba günkü basın toplantısında bir gazetecinin seçimi kaybetmesi durumunda görevi barışçı şekilde devredip-devretmeyeceği şeklindeki sorusuna, "Ne olacağını görmemiz lazım" şeklinde yanıt vermiş ve "Oy pusulaları hakkında çok fazla şikayetim var, oy pusulaları bir felaket" ifadesini kullanmıştı.

Trump bugün Fox News’ün radio programında yaptığı açıklamada da Biden'ın kazanması ve sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde, mahkemenin vereceği karara uyacağı yanıtını verdi. Ancak Trump, "O noktaya gelene kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi gibi" diye konuştu.

Pelosi ise, “Sakinleşin Sayın Başkan” diye seslendiği Trump’ın böyle bir meseleyi gündeme getirmesinin bile üzüntü verici olduğunu kaydetti ve Amerikalılar’a seçimlerde mutlaka oy kullanmaları çağrısı yaptı.

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Senato’dan iktidarın barışçı devrine destek tasarısı

Trump’a Cumhuriyetçi isimlerden de doğrudan bir destek gelmezken Senato, iktidarın barışçı biçimde devrine desteğini yeniden doğrulayan bir tasarı geçirdi.

Demokrat Senatör Joe Manchin tarafından sunulan tasarı, hızlandırılmış yöntemle oya sunuldu ve Cumhuriyetçiler dahil hiçbir senatörden itiraz gelmemesi üzerine kabul edildi.

Manchin yaptığı açıklamada, “Özgür dünyanın liderinin sanki biz bir diktatörlükmüşüz gibi konuşması beni kaygıya düşürdü, her iki partiden birçok çalışma arkadaşımı da kaygıya düşürdü ve biliyorum ki seslerini çıkarmayanlar da kaygılı” diye konuştu.

Bağlayıcılığı olmayan tasarıda, Senato’nun “ABD Anayasası’nda yer aldığı üzere iktidarı barışçı biçimde ve düzen içerisinde el değiştirmesine olan bağlılığını” yeniden doğruladığı belirtildi.

Tasarıyla Senato ayrıca, “Başkan ya da iktidardaki herhangi bir kişinin ABD halkının iradesini geri çeviremeyeceği” ilkesine desteğini de yeniden vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
PelosiTrump
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