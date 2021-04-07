Pekri: “Dr.Fazıl Küçük'e yapılan hiçbir hakareti kabul etmiyoruz“

Pekri yaptığı yazılı açıklamada, Dr. Küçük'ün İngiliz idaresi döneminde Kıbrıs Türkleri "Müslüman cemaat" yerine Kıbrıslı Türkler olarak kabul ettirdiğine, kimliği, kültürü ve milli şuuru ömür boyu bütün varlığıyla savunduğuna dikkat çekti.

Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığının bekası için herkes adına fedakarlık yapan ve bugün var olan hakların baş mimarı olan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'e Orhan Baylan isimli şahsın bir video aracılığıyla hakaretler yaptığını ifade eden Pekri, bunun özelde DP Gençlik Örgütü'nü genelde tüm toplumu derinden üzdüğünü ve kamu vicdanını yaraladığını kaydetti.

"Şu sıralar gündemde olan ve milli mücadele günlerimizi anlatmakta olan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisini yorumlama perdesinin altında bu şahsın esasen her bireyin nasıl yaşayacağı konusunda özgürlüğü olan dini bir araç olarak kullanıp Dr. Fazıl Küçük özelinde Kıbrıslı Türklere hakaret eden bu söylemler, Türk ulusunun büyük lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olarak bizlere bahşettiği laiklik ilkesi ile tamamen ters düşmektedir" diyen Pekri, Atatürk'ün yolundan asla şaşmayacak olan kendileri için bunun kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizdi.