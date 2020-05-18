Peace Players-cyprus İki Toplumlu Sağlık Çalışanlarına Destek Videosu Yayınladı

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Peace Players-Cyprus, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in de desteğiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde COVID-19 salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla video yayınladı.
PeacePlayers-Cyprus’tan verilen bilgiye göre, destek videosuna Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis de fotoğraflarıyla destek verirken, Peace Players-Cyprus bünyesinde yer alan çalışanlar ve çocuklar da fotoğraflarını paylaştı.
Kıbrıs genelinde “Birlikte oynayan çocukların birlikte yaşamayı öğrenebilecekleri” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir ağın parçası olan PeacePlayers-Cyprus’un etkinliklerine çevrimiçi olarak devam ettiği bildirildi.
Video’ya şu linkten ulaşılabiliyor:
“https://www.facebook.com/PeacePlayersCyprus/videos/2351350671635345/”
(RU/HÖ) FOTOĞRAFLI