Peace Players-cyprus İki Toplumlu Sağlık Çalışanlarına Destek Videosu Yayınladı

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Peace Players-Cyprus, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in de desteğiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde COVID-19 salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla video yayınladı.

PeacePlayers-Cyprus’tan verilen bilgiye göre, destek videosuna Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis de fotoğraflarıyla destek verirken, Peace Players-Cyprus bünyesinde yer alan çalışanlar ve çocuklar da fotoğraflarını paylaştı.

Kıbrıs genelinde “Birlikte oynayan çocukların birlikte yaşamayı öğrenebilecekleri” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir ağın parçası olan PeacePlayers-Cyprus’un etkinliklerine çevrimiçi olarak devam ettiği bildirildi.



Her hafta güney ve kuzeyden çocukları çevrim içi ortamda bir araya getirmeye devam eden dernek, bu süreçte hastanelerde yoğun çaba sarf eden ve risk altındaki sağlık çalışanlarına destek oldu.Video’ya şu linkten ulaşılabiliyor:“https://www.facebook.com/PeacePlayersCyprus/videos/2351350671635345/”

(RU/HÖ) FOTOĞRAFLI

