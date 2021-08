PCR ücreti kararına tepki ve açıklamalar

MEMUR-SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılması kararının geri çekilmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Sendika olarak aşısızların PCR ve antijen testlerinin ücretli olması kararını doğru bulduklarını ancak, testlerin herkes için ücretli olması kararı ile bulaşın atmasının önünün açıldığını savundu.

Manga, “Hükümet bu çelişkili kararları ile, bulaşın önünü açmış, pandemi ile mücadelede, teslim bayrağını çekmiş bulunmaktadır. Mali sıkıntı içinde olan sektörler ve çalışanları bu nedenle testlerden kaçınacak, dolayısıyla bulaşın artmasına neden olunacaktır” dedi.

ZAMLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Manga ayrıca, çalışanlarının test ücretlerinin işletmeler tarafından karşılanması halinde, bunun mal ve hizmetlere yansıtılmasının büyük bir olasılık olduğunu ifade etti.

Temel gıda ve tüp gaza yapılan zamların kabul edilebilir olmadığını belirten Manga, Hükümeti halkın alım gücü arttıracak icraatlar yapmaya çağırdı.

Manga, “Hükümeti, bulaşın yayılımına katkı koyan ücretli test kararından vazgeçmeye, piyasadaki keyfi fahiş zamları önleyecek denetimleri ivedi olarak yapmaya çağırıyoruz” dedi.

**

HAK-SEN

HAKSEN, asgari ücretin yerinde saydığı, TL’nin her gün değer kaybettiği, pandeminin tüm halkı maddi manevi sarstığı bir ortamda, önce tüp gaza yapılan zammın ve PCR’ların ücretli hale getirilmesinin “hiçbir akla vicdana sığmadığını” belirtti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gerçekleştirilen tüp gaz zammı ve PCR’ların ücretli hale getirilmesine sert tepki gösterdi.

Büyükoğlu, “Bu halk ödeyeceği kadar ödedi, artık ödeme sırası siz hükümet edenlere geliyor, haberiniz olsun” dedi.

“’Biz sizden destek anlamında ümidi kestik, bari köstek olmayın’ dedikçe, bir yandan zamlar, bir yandan akıl almaz pandemi kararlarıyla, her geçen gün halkımız için yaşam daha da zor hale getiriliyor” diyen Büyükoğlu, halka yaşamı her geçen gün daha da zorlaştıranların, ülkeyi yönetip belirli bir refah seviyesine ulaştırmak için görev ve yetki alanlardan başkası olmadığını savundu.

Büyükoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Üzücüdür ki bu şahıslar, halktan aldıkları yetkiyi halka karşı kullanmaktan hiç çekinmemekte, ancak ultrazengin bir azınlığı en ufak vergiden muaf tutup, her fırsatta koruyup kollamaktadır. Ne üzücüdür ki, uzmanların zorunlu PCR testlerinin haftada bir yerine ikiye çıkarılmasını önerdiği bir dönemde testler herkes için ücretli hale getirilerek halk test yapmamaya teşvik edilmektedir. Ve yine ne üzücüdür ki, daha önce defalarca ‘kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi için’ çağrıda bulunduğumuz asgari ücret, tüm bu içinden çıkılmaz ekonomik ortamda, halen daha yerinde saymakta, insanımızla alay edilmektedir. Doğal gaz zamlarından PCR ücretlerine, faturayı her daim halka ödetme çabasında olan hükümet edenler, halkta biriken endişeyi ve çaresizliği bir türlü görmemekte, ya da korudukları ultrazengin kesimin desteğine güvenerek, görmezden gelmektedir.

Ancak gün gelir, çaresizlik, üzüntü ve kaygı yerini kocaman bir öfkeye bırakır. İşte halkımız ve halkımızın örgütleri artık tam da bu noktadadır. Artık yaşananlara tepki göstermemek kaçınılmaz hale gelmiş, öfkelenmemek imkansız olmuştur. Hükümet edenlere son uyarımızdır. Çalışan ve emekçi kesime bu ülkeyi yaşanamaz hale getirdiniz. Bu halkın sizin faturalarınızı ödemeye ne gücü, ne niyeti kalmamıştır. Zamlarınızı ve tuhaf kararlarınızı derhal geri alınız, halkın nefes borusundan ellerinizi çekiniz. Bu halk her koşulda varoluş mücadelesine devam eder, ancak siz bugünlerin bedelini her şeyden çok sevdiğiniz koltuklarınız, siyasi kariyerleriniz ve kokuşmuş düzeninizi kaybederek ödersiniz”.

**

KTAMS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, PCR testlerinin ücretli olmasını eleştirerek, kararın geri alınmasını istedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin ülkeyi yönetemediği gerçeği her gün tekrarlayarak, yüzümüze tokat gibi iniyor” iddiasında bulunarak, PCR testleri ile ilgili alınan kararın bunun en son örneği olduğunu belirtti.

Bengihan, Başbakan Ersan Saner’in, aşı yaptırmayı teşvik etme gerekçesiyle aşısız kişilerin testlerinin ücretli olacağını açıkladığını, bir gün sonra ise Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla aşılı kişilerin testlerinin de ücretli olacağını duyurduğunu ifade etti.

Vakaların hızla tırmandığı ve doktorların önümüzdeki aylarda vaka artışının daha da tırmanacağı uyarısı yaptığı bir süreçte böyle bir karar alınmasının, ne bilimsel ne de ekonomik akla uygun olduğunu ifade eden Bengihan, “Açlık sınırı altındaki asgari ücretle çalışan insanlar karnını dahi doyuramazken hangi para ile test yaptırabilecek ?” sorusunu sordu.

“Tüm toplumun sağlığını göz göre göre tehlikeye atan bu akıl dışı karar derhal geri alınmalıdır” diyen Bengihan, “Konu ile ilgili olarak Başbakan’ın bir gün söylediği ile ertesi gün söylediği birbirini tutmuyor, Sağlık Bakanı tamamen farklı telden çalıyor. Devlet ciddiyeti bunun neresinde ?” diye sordu.

Pandemi nedeniyle halkın ekonomi ve sağlık açısından yaşadığı çöküş yanında, hükümetten kaynaklanan yönetememe durumunun ülkeyi hızla kaosa doğru sürüklediğini ileri süren KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.

**

İŞAD

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD), PCR ve Antijen testlerinin ücretli yapılmasını eleştirdi.

İŞAD Genel Başkanı Enver Mamülcü, yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomik kırizin boyutları pandemi ile paralel ilerlemektedir bu nedenle kurallara ve gerekli testlerle önlemler artırılmalıdır. Son zamanlarda hükümet edenler kötü yönetim anlayışının içerisinde hiçbir önlem almaksızın alevin daha da büyümesine çanak tutmaktadırlar” dedi.

Mamülcü ayrıca kararın halkın ekonomik zorluklarının üzerine daha fazla yük bindireceğini kaydetti.

**

HÜR-İŞ

Hür-İş Federasyonu, ülkede yaşamın giderek ağırlaştığı bir dönemde tüp gaza %20, tavuk ürünlerine %10-15, okul kıyafetlerine %30 zam yapıldığını belirterek, tek değişmeyenin asgari ücret olduğunu söyledi.

Hür-İş, “Yoksulluk ve gariban bir halde yaşamını sağlamaya çalışan asgari ücretli PCR ve antijen testlerini nasıl ödeyecek, hangi parayla? Ailesine bile bakamayan, geçim derdinde olan toplumun büyük bir kısmı olan asgari ücretliyi düşünmeyenler asgari ücretliye bir darbe daha vurmuştur” dedi.