PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor

TÜM BÖLGELERDE TESTLER YAPILIYOR
Sağlık Bakanlığı PCR testlerinin yer ve zamanlarıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.
Açıklamaya göre testlerin yer ve zamanları şöyle:
Lefkoşa Fuar Alanı’nda haftanın 7 günü 08.00-16.00, Girne'de Leymosun Kültürevi'nde haftanın 7 günü 08.00-16.00, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde haftanın 7 günü 08.00-16.00, Lefke Cengiz Topel Hastanesi'nde hafta içi her gün 09.00-14.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde hafta içi her gün 09.00-12.00, İskele Belediyesi Spor Salonu’nda sadece yarın 11.00-16.00, diğer günler hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonunda pazartesi gününden itibaren PCR testi yapılmaya başlanacak.”