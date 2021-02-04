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PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor

04 Şubat 2021 Perşembe 18:30
PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor
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TÜM BÖLGELERDE TESTLER YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı PCR testlerinin yer ve zamanlarıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.

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Sabah saatlerinde yaşanan izdiham nedeniyle iptal edilen testlerle ilgili yeni açıklamada, test yapmaya gidecek kişilerin sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması istendi.

Açıklamaya göre testlerin yer ve zamanları şöyle:

Lefkoşa Fuar Alanı’nda haftanın 7 günü 08.00-16.00, Girne'de Leymosun Kültürevi'nde haftanın 7 günü 08.00-16.00,  Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde  haftanın 7 günü 08.00-16.00, Lefke Cengiz Topel  Hastanesi'nde hafta içi her gün 09.00-14.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde hafta içi her gün 09.00-12.00, İskele Belediyesi Spor Salonu’nda sadece yarın 11.00-16.00, diğer günler hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonunda pazartesi gününden itibaren PCR testi yapılmaya başlanacak.”

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Son Güncelleme: 04.02.2021 19:54
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