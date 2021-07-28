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PCR testleri COVID-19 hastalarını tespit etmek için gerekli bir test

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, vatandaşların PCR testleri hakkında çıkan yanlış bilgilendirmelere inanmamasını belirtti

28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:14
PCR testleri COVID-19 hastalarını tespit etmek için gerekli bir test

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Moleküler Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi’nin  (CDC) Grip ile COVID-19’u ‘ayrıştırmadığı’ için PCR’ın yasaklandığı ile yayınlanan sosyal medya haberlerinin tamamen asılsız bilgiler olduğunu belirtti.

CDC’nin grip sezonu yaklaştığı için hem grip virüsünü hem de COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü bir testte bulabilecek yeni bir multiplex PCR metodunu uzmanlara önerdiğini belirten Çınar, “Amaç, bir testle hem grip hem de SARS-CoV-2 virüsünü kişide bulabilmek” şeklinde konuştu. Yrd. Doç. Dr. Çınar bu sayede hem ekonomik hem de zaman açısından avantaj sağlanacağını aktararak, halkın yanlış içerikli bilgilendirmelere inanmamasını ve rutin PCR testlerini yaptırmaya mutlaka devam etmesi gerektiğini ifade etti. 

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PCR testinin hassas bir test olduğunu belirten Çınar, toplumda var olan COVID-19 hastalarını ve virüsü fark etmeden taşıyabilen kişilerin tespiti için gerekli bir test olduğunu işaret etti.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, test sonucu pozitif olan bu kişilerin PCR ile tespit edildiğini ve sonrasında izolasyona girdiklerini anımsatarak, “İzole olan kişilerin virüs bulaştırma riskleri de ortadan kalkabileceği için, PCR testleri toplum sağlığını korumada önem arz eder” dedi.  

Yanlış bilgilere itibar etmemekle birlikte aşı olmanın önemini de vurgulayan Çınar, “Aşı olun ve aşı olsanız bile kendinizi ve çevrenizi maske, mesafe, hijyen ile korumaya devam edin. Aşı olmak sadece sizi değil, çevrenizdekilerini de korur ve toplum sağlığı adına sosyal sorumluluktur” açıklamasında bulundu.

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