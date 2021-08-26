PCR test ücretleri ile karar Resmi Gazete'de!

Başbakan Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu çıkışında yaptığı açıklamasında, koroanvirüse karşı etkili olan aşıları yaptırmayan kişilerin “aşıya teşvik edilmesi” adına, PCR ve Antijen testi ücretlerinin kendileri tarafından ödeneceğini açıklamıştı ancak Resmi Gazete’de yayımlanan karar incelendiğinde, sadece aşısızların değil; aşılı kişilerin de test ücretlerini kendilerinin ödeyeceği ifade ediliyor.

AŞILI YA DA AŞISIZ FARK ETMİYOR

25 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, PCR ve Antijen test uygulamaları ile ilgili mükellefiyetleri “kamu maliyesi açısından sürdürülebilir bulmadı” ve ücretlerin, kişilerin kendileri tarafından karşılanmasına karar verdi.

“Aşılı” ya da “aşısız” olması fark etmeksizin tüm kişilerin, olası PCR ve Antijen test giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağı ifade edilen söz konusu kararda, tüm işyerlerinin, çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları ve test giderlerinin iş yerleri ya da çalışanlar tarafından karşılanması talep ediliyor.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu kararın, 1 Eylül itibariyle yürürlüğe gireceği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETLİ, PATRON ÖDEMEZSE CEBİNDEN ÖDEMEK ZORUNDA

Bu kapsamda “test giderlerinin iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanması” ifadeleri, hali hazırda asgari ücretle zar zor geçinen emekçinin, patronu tarafından ödenmemesi halinde, pek çok sektörde PCR zorunluluğu olduğundan, 100 TL’lik PCR testini kendisinin ödemek zorunda kalacağı anlaşılıyor.

AYRIM SADECE KARANTİNA ÜCRETLERİNDE

Öte yandan “aşılı – aşısız” ayrımının, karantina ücretlerinde geçerli olduğu gözlemleniyor.

Kararda, “Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KARARLAR

Bakanlar Kurulu’nun söz konusu kararları şöyle:

1- Tüm kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

2- Bu süreçte tüm işyerlerinin çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırarak, yaptıracakları PCR/Antijen giderleri, iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanacaktır.

3- Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

4- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. Hangi vaka veya vakalarla ilgili olarak kimlere tarama yapıldığını gösteren genel sağlık taraması kayıtları günlük olarak tutulup 1 aylık süreçlerle Başbakanlık bilgisine getirilecektir.

5- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenebilecek PCR/Antijen testleri ibraz edilmeli ve/veya ilgili hava/deniz/kara kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

6- PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapılabilecektir.

7- Yetkilendirilen laboratuvarlar test sonuçlarını, Sağlık Bakanlığı sistemine girmek zorundadır. Aksi taktirde sonuçlar geçerli sayılmayacağı gibi ilgili laboratuvarların izinleri iptal edilecektir. ·

8- PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, öncelikle Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinde kayıt yaptırarak test yapacağı laboratuvarı seçmesi ve test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara yapması gerekmektedir.

9- Sosyal yardım alanlar, yapacakları PCR/Antijen testin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaklardır.

10- PCR/Antijen testinin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapılmak istenmesi halinde kayıt sayfasında kredi veya banka kartı kullanılarak ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

11- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getirilen kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet ve istisna tanınmayacaktır.

12- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması sadece kamu çalışanları tarafından yapılacak olup bu hususta hiçbir özel sağlık kuruluşundan hizmet alınmayacaktır.

13- Pozitif ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup, ilgili kişinin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde tüm masraflar (karantina giderleri) kişi tarafından karşılanacaktır.

14- Test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.

15- işbu kararda yer alan kurallar 01.09.2021 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.