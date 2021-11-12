Pazı ve kabağa dikkat!

Haftalık gıda analizlerinde, iki numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre 5-11 Kasım arasında ithal ürünlerden alınan 22 numune üzerinde yapılan analizlerde limit üstü bitki koruma ürünü kullanıldığını gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadı; ancak ülke içi toplanan 18 numunenin ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.
Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesine göre değerlendiriliyor.