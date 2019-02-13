Bölgede, pazartesine kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14–20 Şubat tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, pazartesine kadar sağanak yağışlı, sonrasında parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 14–17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

