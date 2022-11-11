Pazartesiden İtibaren Covid-19 Aşısı Hatırlatma Dozunda Yaş Kriterleri Kalkıyor

Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına devam edildiğini bildiren Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım Pazartesi itibariyle hatırlatma dozu yaş kriterlerinin kaldırılacağını, 12 yaş ve üzerinde aşı yaptırmak isteyen herkesin sağlık merkezleri ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.

1 Kasım’da başlayan Covid-19 hatırlatma dozu aşılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olması gerektiği kaydedildi.

Tek Biontech aşısı olanların tam aşılı sayılmayacağı, aşılarını tamamlamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, 3 Biontech aşılı olanların bir hatırlatma dozu yaptırabileceği; 4 Biontech aşılı olanların ise hatırlatma dozu yapmalarına gerek olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, hatırlatma doz aşısının bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılması gerektiğini de vurguladı.

-Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerektiği kaydedilen açıklamaya göre, yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabilecek.

- 12 yas ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

Sağlık Bakanlığı, 12 yaş üzerindeki kişilerin hatırlatma dozları için şu bilgileri paylaştı:

Aşısız: En az 3 hafta ara ile Biontech 1. ve 2. doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma, (BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma.

1 Biontech yaptırmış kişi: En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir

2 Biontech yaptırmış kişi: 1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu

3 Biontech yaptırmış kişi: En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

4 Biontech yaptırmış kişi: Hatırlatma dozuna gerek yok

Covid -19 geçirmiş aşılı kişi: Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

Covid -19 geçirmiş aşısız kişi: Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)

-Aşı yapılan sağlık merkezi ve hastaneler ve hizmet saatleri

Biontech Covid-19 aşısı hatırlatma dozu yaptırılabilecek sağlık merkezi ve hastanelerin isimleri ve hizmet saatleri şöyle:

Esentepe Sağlık Merkezi Hafta içi 8:00-14:00

Serdarlı Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Değirmenlik Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

İskele Sağlık Merkezi Pazartesi 08:00-14:00

Güzelyurt Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Akdoğan Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Maraş Sağlık Merkezi Hafta içi 09:00-12:00

Lapta Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Çamlıbel Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Mehmetçik Sağlık Merkezi Hafta içi 09:00-12:00

Yenierenköy Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Trenyolu Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Dikmen Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hafta içi 08:30-12:00

Gazimağusa devlet Hastanesi Hafta içi 08:30-12:30

Girne Akçiçek Hastanesi Hafta içi 08:30-12:00

Cengiz Topel Hastanesi Hafta içi 08:30-12:00