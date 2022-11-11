banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2021)
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2021)
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
banner404

Pazartesiden İtibaren Covid-19 Aşısı Hatırlatma Dozunda Yaş Kriterleri Kalkıyor

11 Kasım 2022 Cuma 22:00
Pazartesiden İtibaren Covid-19 Aşısı Hatırlatma Dozunda Yaş Kriterleri Kalkıyor

Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına devam edildiğini bildiren Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım Pazartesi itibariyle hatırlatma dozu yaş kriterlerinin kaldırılacağını, 12 yaş ve üzerinde aşı yaptırmak isteyen herkesin sağlık merkezleri ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.

1 Kasım’da başlayan Covid-19 hatırlatma dozu aşılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olması gerektiği kaydedildi.

Tek Biontech aşısı olanların tam aşılı sayılmayacağı, aşılarını tamamlamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, 3 Biontech aşılı olanların bir hatırlatma dozu yaptırabileceği; 4 Biontech aşılı olanların ise hatırlatma dozu yapmalarına gerek olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, hatırlatma doz aşısının bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılması gerektiğini de vurguladı.

-Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerektiği kaydedilen açıklamaya göre, yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabilecek.

- 12 yas ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

Sağlık Bakanlığı, 12 yaş üzerindeki kişilerin hatırlatma dozları için şu bilgileri paylaştı:

Aşısız: En az 3 hafta ara ile Biontech 1.  ve 2.  doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma, (BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma.

1 Biontech yaptırmış kişi: En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir

2 Biontech yaptırmış kişi: 1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu

3 Biontech yaptırmış kişi: En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

4 Biontech yaptırmış kişi: Hatırlatma dozuna gerek yok

Covid -19 geçirmiş aşılı kişi: Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

Covid -19 geçirmiş aşısız kişi: Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)

-Aşı yapılan sağlık merkezi ve hastaneler ve hizmet saatleri

Biontech Covid-19 aşısı hatırlatma dozu yaptırılabilecek sağlık merkezi ve hastanelerin isimleri ve hizmet saatleri şöyle:

Esentepe Sağlık Merkezi  Hafta içi 8:00-14:00

Serdarlı Sağlık Merkezi     Hafta içi 08:30-12:30

Değirmenlik Sağlık Merkezi        Hafta içi 08:30-12:30

İskele Sağlık Merkezi         Pazartesi 08:00-14:00

Güzelyurt Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30

Akdoğan Sağlık Merkezi   Hafta içi 08:30-12:30

Maraş Sağlık Merkezi        Hafta içi 09:00-12:00

Lapta Sağlık Merkezi         Hafta içi 08:30-12:30

Çamlıbel Sağlık Merkezi   Hafta içi 08:30-12:30

Mehmetçik Sağlık Merkezi          Hafta içi 09:00-12:00

Yenierenköy Sağlık Merkezi        Hafta içi 08:30-12:30

Trenyolu Sağlık Merkezi   Hafta içi 08:30-12:30

Dikmen Sağlık Merkezi     Hafta içi 08:30-12:30

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi      Hafta içi 08:30-12:00

Gazimağusa devlet Hastanesi    Hafta içi 08:30-12:30

Girne Akçiçek Hastanesi  Hafta içi 08:30-12:00

Cengiz Topel Hastanesi    Hafta içi 08:30-12:00

banner360
Son Güncelleme: 11.11.2022 23:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı adaylığını resmen açıkladı
Harmancı adaylığını resmen açıkladı
Gazimağusa'da lağım suları 3 gündür taşıyor
Gazimağusa'da lağım suları 3 gündür taşıyor
UBP Alaniçi örgüt başkanından partisine sitem
UBP Alaniçi örgüt başkanından partisine sitem
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
Hal Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü
Hal Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü
HTL İzcileri Pazartesi Meşaleli Yürüyüş Düzenliyor
HTL İzcileri Pazartesi Meşaleli Yürüyüş Düzenliyor
İlk Kez Kıbrıslı Türk Bir Yazarın Eseri Sesli Kitap Sitesinde
İlk Kez Kıbrıslı Türk Bir Yazarın Eseri Sesli Kitap Sitesinde

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim