Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, raporuna göre yarın akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Cuma günü günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Pazar gününün ilk saatleri sağanak yağmurlu olmakla birlikte, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.



Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağışlı günlerde ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.

