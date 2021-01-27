Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Pilli’nin intikamı!
Bakan Pilli’nin intikamı!
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Bu özel hastaneler steril mi?
Bu özel hastaneler steril mi?
Tam kapanma olmalı…
Tam kapanma olmalı…
banner376

Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 28 Ocak-3 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava raporunda, bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. 

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:00
Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor
banner337
banner351

Meteoroloji Dairesi, raporuna göre yarın akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Cuma günü günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Pazar gününün ilk saatleri sağanak yağmurlu olmakla birlikte, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. 

banner341
Hava sıcaklıkları, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 12 - 15 ºC, diğer günlerde ise 16-19 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağışlı günlerde ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 27.01.2021 15:21
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiSağanak Yağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanayi Odası tam kapanma önerdi
Sanayi Odası tam kapanma önerdi
LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi
LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi
KIB-TEK'ten açıklama…
KIB-TEK'ten açıklama…
Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
LTB denetim ve yurttaşlara hizmetlerine devam ediyor
LTB denetim ve yurttaşlara hizmetlerine devam ediyor
Gazimağusa Limanı’nda çöken tarihi iskele tamir ediliyor
Gazimağusa Limanı’nda çöken tarihi iskele tamir ediliyor
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu sıkı denetim kararı aldı
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu sıkı denetim kararı aldı
Piyangolar Birimi'nden duyuru
Piyangolar Birimi'nden duyuru
3 dairenin Lefkoşa ve Girne vezneleri çalışma saati değişti
3 dairenin Lefkoşa ve Girne vezneleri çalışma saati değişti
Bütçe maratonu sürüyor
Bütçe maratonu sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim