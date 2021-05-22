Pazarları sokağa çıkma yasağı kalktı

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı emirnameye göre, geceleri sokağa çıkma yasağı ise devam edecek. Halen uygulamada olan ve 22.00-05.00 saatleri arasını kapsayan geceleri sokağa çıkma yasağı, Pazartesi gününden itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine Pazartesi’den itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 arası olabilecek.