Pazarcılardan suyu doğru kullanma uyarısı

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, mesajında, suyun tarımsal üretimde birinci etken olduğuna işaret ederek, “zaten kısıtlı olan kaynaklarımızı doğru kullanmazsak üretimde büyük sorunlar yaşayacağız. Bunlarda gelecek yıllarda fiyatlara olumsuz yansıyacak ve dışarıya daha da bağımlı hala geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Sulu tarımın, Türkiye’den gelen su ile artık KKTC’de de yapıldığını ifade eden Yenal Garabli, su kaynaklarının doğru şekilde Güzelyurt’tan Karpaz’a kadar götürülebilmesi halinde hem üründe kalitenin artacağını hem de fiyatların ucuzlayacağını söyledi.

Garabli mesajına şu ifadelerde bulundu:





