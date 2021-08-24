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Pazarcılar Birliği: “Kayıt dışı ile mücadele edin”

Pazarcılar Birliği, pazar esnafı adına haksız rekabetin önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

24 Ağustos 2021 Salı 09:30
Pazarcılar Birliği: “Kayıt dışı ile mücadele edin”

Birlik Başkanı Yenal Garabli, yaptığı yazılı açıklamada, “emeklisi, vergiye tabi olmayanı, öğretmeni, polisi,  kayıt dışı ek iş yapanı pazarda” diyerek tepki gösterdi.
“Ürünlerin pahalı olması konusunda sen üreticiyi ürettiği ürünü tüccara vermek zorunda bırakıyorsun” diyerek tepkisini dile getiren Garabli, bundan faydalanan tüccarın da istediği gibi fiyatları yükselttiğini savundu.
Devleti ve tüm yetkilileri göreve davet eden Garabli, açıklamasına şöyle devam etti:
“Elini kolunu sallayan herkes bu pazarlara girecekse neden biz vergiye tabiyiz? Neden vergi ödüyoruz? Eğer böyle bir zorunluluk yoksa vergimizi biz de durduralım eşit olalım ben her hangi bir yerde dükkan açacak olsam vergiye tabi olmadan dükkan açamıyorum ama pazarlarda gidip çok rahat dükkanda açarım satış da yaparım.”


“VERGİ LEVHASI BENİ İLGİLENDİRMEZ NE DEMEK?”

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“Belediye’nin ‘vergi levhası beni ilgilendirmez’” dediğini ileri süren Garabli , “Bizim Pazarcılar Birliğimiz var. Bir defa değil belki de bin defa birliğe üye olmayan pazara girmesin diyoruz ama bir türlü başaramıyoruz” ifadelerini kullandı.
Garabli açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
“Devlet kurumları ve belediyeler başta olmak üzere, Pazarcılar Birliği ailesine siz de destek olmalısınız. Pazar yerlerini olduğu gibi Pazarcılar Birliği’ne kiralamalısınız.”

 

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Son Güncelleme: 24.08.2021 10:21
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