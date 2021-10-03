Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli'den açıklama

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ilçelerde kurulan pazarların bölgedeki market fiyatlarını dengelediğini bu şekilde ürünlere fahiş zamların gelmesini engellediğini belirtti.

Garabli, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde pazarların pahalı olduğu yönünde yazılı ve görsel medyada çıkan haberlere tepki göstererek “Esnafımıza yönelik yapılan bu haksız yorumlar kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Garabli, “Son dönemde haber sitelerinin popüler ilgi alanı pazarlar ve pazarlardaki özellikle meyve sebze fiyatlarının pahalı satılıyor iddiasıdır. Memlekette nerdeyse uçan kuşa bile aşırı derecede zam yapıldığı ortadayken pazarlarımızı pahalı göstermek kabul edilebilir bir şey değildir” diye konuştu.

Vatandaşın geçim zorluğu çerisinde olduğunu Pazar esnafı olarak bildiklerini belirten Garabli, “Biz de aynı zorlukları yaşıyoruz. Bazı gazete veya haber sitelerinde toplumu bize karşı cepheleştirenler gidip tüccarlardaki veya hallerdeki sebze meyvelerin giriş çıkış fiyatlarını incelediler mi?” diye sordu.

Üretimde yaşanan sıkıntıların Pazar fiyatlarını etkilediğini kaydeden Garabli açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir memlekette ucuz ürün yeme ihtimali sadece birçok kişinin aynı ürünü yetiştirmesi ve piyasada bollaşmasıyla olur; aksi taktirde ucuz ürün olma olasılığı sıfırdır. İthal ürünlerde serbestlik yok kurallara uygun olsanız bile getiremiyorsunuz ve birkaç kişinin eline kalıyor bu şekilde de rekabet sağlanamıyor. Bu kişiler de istedikleri fiyattan uygulama yapılıyor halbuki rekabet sağlansa piyasa bu kadar fahiş olmayacak.”

Pazar market kıyaslamasına da değinen Garabli, “Pazarın o bölgede olmadığı günlerde fiyat araştırması yapılsın ve ürünlerin kalitesiyle birlikte fiyatları karşılaştırılsın. Bir ikincisi de pazarda domates, salatalık, satan peynir, yumurta, bakliyat vs. türü ürünler satmıyor ki… Bir üründe yaptığı indirimi öbür üründe kazansın. Biz pazar esnafları ürünlerin fiyatları ucuzdur demiyoruz pahalı değil demiyoruz aksine bizler de şikâyetçiyiz. Ürünler pahalandık sonra bizim işlerimiz de iyi gitmiyor bizler de ucuzluktan yanayız ki sürümü sağlayabilelim ama maalesef sadece pazar değil memlekette elini nereye istersen at yanıyor. Bu yazdıklarıma ek aksine pazarlar olmasa iddia ederim ki bu fiyatlar piyasada daha uçuk rakamlarla satılacaktır pazarlar her bölgede fiyat dengesinin en büyük unsurudur.” ifadelerini kullandı.



