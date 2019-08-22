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Pazar Günü Lefkoşa’da Tören Provası Nedeniyle  bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.): Polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası dolayısıyla bölgelerin trafik akışını yeniden düzenledi.  

Pazar Günü Lefkoşa’da Tören Provası Nedeniyle  bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.): Polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası dolayısıyla bölgelerin trafik akışını yeniden düzenledi.  

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
Pazar Günü Lefkoşa’da Tören Provası Nedeniyle  bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.): Polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası dolayısıyla bölgelerin trafik akışını yeniden düzenledi.  

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası programı dolayısıyla 25 Ağustos Pazar günü Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergahın, saat 09.30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yolun trafik akışına kapatılacağı duyuruldu. 

Duyuruya göre, belirtilen tarih ve saatlerde; Yeni Organize Sanayi bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak. 

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Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.  

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Altınbaş Petrol ışıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan çevre yolunu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,  

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa anayolunu kullanan sürücülerin ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları önerildi.
(HUR/YIL)       

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