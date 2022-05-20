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Pazar günü yer yer sağanak bekleniyor

Ülkenin hafta boyu genellikle ılık ve nispeten nemli, pazar günü ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

20 Mayıs 2022 Cuma 16:52
Pazar günü yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin 21-27 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, Pazar günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın, açık ve az bulutlu, pazar günü az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağmurlu hava yerini pazartesi günü açık ve az bulutlu havaya bırakacak.

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Hava salı günü, açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı ve az bulutlu; çarşamba ise parçalı zamanla az bulutlu ve açık olacak. Havanın perşembe ve cuma günleri ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 29-32 ºC, sahillerde ise 25–28 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.                   

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise güney ve batı yönlerden kuvvetli; zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek

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