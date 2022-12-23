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Pazar günü seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak

23 Aralık 2022 Cuma 11:48
Pazar günü seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak

KKTC'de Pazar günü yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için sandık başına gidecek seçmenler, ülke genelinde 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti için  4 farklı oy pusulasında oy kullanacak.

Seçmenler kimlik kartı numaralarıyla www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Oy kullanabilmek için Sandık Kurulu’na, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı; Polis kimlik kartı; Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti gösterilebilecek.

- Nasıl oy kullanılacak?

Pazar günü sandık başında seçmenlere, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 tane oy pusulası verilecek.

Seçmenler, belediye başkanlığı ve muhtarlık için verilen oy pusulalarında, oyunu vermek istediği belediye başkanı ve muhtar adayının isminin altındaki kareye sadece bir defa olmak üzere ‘evet’ mührü basacak.

İhtiyar üyeliği için ise, verilen pusulada oyunu vermek istediği adayların isim ve soyisimlerinin yanındaki kareye kalemle işaret koyarak 4 aday için oy kullanacak. 

- Belediye meclis üyeliği

Belediye meclis üyeleri için oy kullanacak seçmen, mühür, mühür+tercih veya karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy verebilecek.

Herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istenildiği takdirde, seçmen, oy pusulası üzerinde bulunan parti amblemi ve isminin altında yer alan karenin içerisine ‘evet’ mührünü bir kere basacak.

Bir partiye mühür basarak oy kullanan seçmen, isterse mühür bastığı partinin belediye meclis üyesi adayları arasında tercih yapabilecek. Adaylar arasında tercih yapmak isteniliyorsa, oy vereceği belediyenin belediye meclisi üye sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek. Tercih için adayların isim ve soyisimlerinin karşısında bulunan kareye işaret konulacak.

Buna göre, tercih sayıları şu şekilde olacak:

Lefkoşa İlçesine bağlı belediyeler: Değirmenlik Akıncılar 6, Gönyeli-Alayköy 7, Lefkoşa 13

Gazimağusa ilçesine bağlı belediyeler: Beyarmudu 4, Gazimağusa 9, Geçitkale-Serdarlı 5, Mesarya 5, Tatlısu 3, Yeniboğaziçi 5

Girne ilçesine bağlı belediyeler: Çatalköy-Esentepe 5, Dikmen 5, Girne 8, Lapta-Alsancak-Çamlıbel 7

Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler: Güzelyurt 7

İskele ilçesine bağlı belediyeler: Erenköy-Karpaz 5, İskele 6, Mehmetçik-Büyükkonuk 5

Lefke ilçesine bağlı belediyeler: Lefke 5”

-Karma oy 

Partili veya bağımsız adaylara karma oy kullanmak isteyen seçmen, oy vereceği adayın isim ve soyisminin karşısındaki kareye işaret koyarak karma oy verecek. Karma oyda ‘evet’ mührü kullanılmayacak. Karma oyun geçerli olması için, en az 2 siyasi partinin adayları arasında veya en az 1 siyasi partinin adayları ve bağımsız aday(lar) arasında oy kullanılacak.

Karma oy kullanırken, en az veya en çok verilmesi gereken oy sayısı şu şekilde;

Lefkoşa İlçesine bağlı belediyeler: Değirmenlik Akıncılar 6 (en az)-12 (en çok), Gönyeli-Alayköy 7-14, Lefkoşa 13-26

Gazimağusa ilçesine bağlı belediyeler: Beyarmudu 4-8, Gazimağusa 9-18, Geçitkale-Serdarlı 5-10, Mesarya 5-10, Tatlısu 3-6, Yeniboğaziçi 5-10

Girne ilçesine bağlı belediyeler: Çatalköy-Esentepe 5-10, Dikmen 5-10, Girne 8-16, Lapta-Alsancak-Çamlıbel 7-14

Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler: Güzelyurt 7-14

İskele ilçesine bağlı belediyeler: Erenköy-Karpaz 5-10, İskele 6-12, Mehmetçik-Büyükkonuk 5-10

Lefke ilçesine bağlı belediyeler: Lefke 5-10”

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