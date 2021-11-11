Paylaşım Mutfağı Web Sitesi yayında

LTB’den yapılan açıklamaya göre, dijital dünyanın yurttaş hayatında yarattığı kolaylaştırıcı etkiyi en iyi şekilde değerlendiren Lefkoşa Türk Belediyesi, mutfak için hazırladığı www.paylasimmutfagi.com web sitesi sayesinde yurttaşlara mutfak hakkında tüm bilgilere ulaşma yanında online katkı sağlama imkanı sunuyor.

Paylaşım Mutfağı’na ilişkin tüm bilgiler, işleyiş esaslarına ilişkin ayrıntılar ve haberler güncel şekilde web sitesinde yer alıyor.

Günlük Yemek Sponsorluğu için menü ve tarihi seçip ödeme yapılabiliyor

Pandemi süreci ile birlikte yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği bir günlük yemek sponsorluğu işlemleri web sitesi ile daha kolay hale getirildi. Web sitesinden önce uygun günü seçip 1 günlük yemek için de geniş menüden tercih yapıldıktan sonra ödeme işlemi kredi kartı ile yapılabiliyor. Ödeme sonrası yurttaşlara kısa mesaj veya tercihe göre e-mail ile onay bilgisi iletiliyor.

İhtiyaçlı bireylerin evine ulaştırılacak yemeklerin hazırlanmasına katkı sağlamak isteyen yurttaşlar diledikleri miktarda katkıyı yine web sitesinden yapabiliyorlar. Ayrıca, doğum günü, öğretmenler günü, sevgililer günü gibi özel günlerde hediye olarak da mutfağa katkıda bulunulabiliyor. Hediye olarak katkı yapılan kişiye yine kısa mesaj veya e-mail ile kendisi adına mutfağa katkı yapıldığı bilgilendirmesi yapılıyor

