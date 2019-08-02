Patlamaya hazır bomba!

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Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Levent Özadam'ın bügünkü köşe yazısı...

Ya patlarsa…

21 Aralık 2016 tarihiydi…

Devlet Laboratuarında yangın çıktı!

Aradan 2.5 sene geçti…

Yangının nedeni halen bilinmiyor!

Bu konuda çeşitli iddialar var…

Vurgun söylentileri filan!

Bildiğimiz kadarıyla soruşturma açıldı…

Her zamanki gibi bizde soruşturma açmak bekle babam bekle demek!

Soruşturma ülkesiyiz ama…

Bir türlü sonu gelmiyor işte!

Oysa zamanın müdürünün fare zehriyle öldürülmek istendiğine dair ciddi iddialar var ortada…

Bu konuda kafalar bir hayli karışık!

…

Bina yandı, tamir edildi ama burada çalışanlar radyasyon tehlikesi bulunduğu iddiasıyla artık orada çalışmak istemediklerini belirtince Veteriner Dairesi imdada yetişti…

Çalışanlar iki odaya yerleştirildi, halen orada görev yapıyorlar!

Düşünsenize ülkenin hayati önem taşıyan bir dairesi ama…

Ne yeterli teknoloji var ne sağlıklı bir çalışma ortamı!

Oysa yediğimiz içtiğimiz ürünlerin analizleri burada yapılıyor…

Hangi ürün temiz hangi üründe limit üstü kalıntı var, yani kanserojen madde içeriyor, tamamen insan sağlığını ilgilendiren bir durum söz konusu…

Bu arada eski hükümet BRT’nin yanında TAK binası olarak yapılan yarım inşaatı tahsis etti laboratuara!

Hatta 2019 yılı sonunda bitecekti…

Tek bir çivi çakılmadı, ortada proje yok, tinercilerin barınma yeri olarak duruyor atılı şekilde!

…

Bina 21 Aralık 2016’da yanmıştı…

Bugün 2 Ağustos 2019 tarihindeyiz!

Bina konusunda bir milim gelişme yok…

Ama başka gelişmeler de yok değil!

Yanan ve tamir edilen bina şu anda neye hizmet ediyor biliyor musunuz?

Bakan Pilli, Müsteşar Akçaba, lütfen bugün sabah gitsinler binayı görsünler…

İçine girsinler gezsinler!

Bina tıka basa kimyasal ilaçlarla dolu…

Hem de tarihi geçmiş!

Daha kartonu bile açılmamış tonlarca kimyasal madde…

Birincisi tarihi geçmiş bu kadar kimyasalın açıklaması nedir?

Hesapsız kitapsız alımlar mı?

Birilerine haksız yere kazanç mı?

Bu elbette başka ve ayrı soruşturulması gereken bir durumdur…

…

Asıl mesele bu kimyasal maddelerin orada ne işi olduğudur…

Korkunç tehlikenin farkındalar mı acaba?

Olsalar o ilaçların orada ne işi var…

Ufacık bir kıvılcımın yada aşırı sıcak dolayısıyla olası bir infilak olabileceğini de mi akılarına getiremiyorlar!

Her işin bir yöntemi var aslında…

Kullanılmayan kimyasalların imhası gibi!

Ama bu iş bu kadar basit bir konu değil…

Uzmanlar diyor ki bu kimyasallar bu ülkede imha edilemez çünkü imkanımız yok!

Tek çare demir çelik fabrikalarının fırınlarında imha etmek…

O da bizde yok demek ki ilaçlar sıkı bir koruma ile Türkiye’ye gönderilecek ve köklü çözüm üretilmiş olacak!

Tek çare anlayacağınız budur…

…

Biz ne yaptık peki?

Patlamaya hazır bombaları hem de bir yerleşim alanının içindeki binaya tıka basa doldurduk…

Binlerce insanımızın yaşadığı bir mahallede patlamaya hazır bomba gibi!

Sahi hiç mi düşünmezler?

Ya patlarsa, diye!