Patlamanın ardından oluşturulan kriz merkezi bazı kararlar aldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlama yaşanan Çatalköy’de olağanüstü bir durum olmadığını ve hayatın normale döndüğünü kaydetti.

Çatalköy’de yaşanan patlamayla ilgili oluşturulan Kriz Merkezi, bazı kararlar aldı. Alınan kararları Kudret Özersay açıkladı.

HAVAİ FİŞENK YASAK, YAKINDAKİ BÖLGE AVA KAPATILDI

Özersay, bu hafta sonu itibarıyla havai fişek ve benzeri unsurların bölgede kullanımının yasaklanmasına; bölgede ava açık olan bölgenin bir bölümünün av kapatılmasına karar verdiklerini,

İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

İTFAİYE ARAÇLARI BEKLETİLİYOR, POLİS DEVRİYE YAPIYOR

Arapköy ve turistik tesislerin bulunduğu bölgelerde tedbir mahiyetinde itfaiye araçlarının bekletildiğini de kaydeden Özersay, görüntü almak veya röportaj için yol kenarlarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirterek, ilgili arazinin içerisine girmenin de son derece tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu ve bu nedenle polis devriyesi yapıldığını kaydetti.

Yaralılar konusunda ise Özersay, sadece iki yabancı uyruklu yaralı bulunduğunu, birinin ayak burkulması, diğerinin de kol ve ayakta kesikler dolayısıyla tedavi gördüğünü belirtti.

Özersay, Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs’ta 16 farklı ülkenin temsilciliği ile temasa geçerek, buradaki vatandaşlarıyla ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

OLASI YABANCI CİSİMLERE DOKUNULMASIN…BİLGİ VERİLSİN

Askerin de patlamamış bir cisim olasılığına karşı üç arama bir de imha ekibi ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Özersay, Türkiye’de gelen bir ekiple birlikte 24 saat içerisinde yeni bir arama yapacağını da kaydetti.

Bölgede görülecek yabancı cisimlere dokunulmaması çağrısında da bulunan Özersay, bulunacak herhangi bir cisimle ilgili 0548 866 1488, 0548 865 7854, 0548 844 7042, 0548 874 7042 numaralı telefonlara bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN İNCELEME YAPILACAK

Özersay, patlamanın sebebinin ne olduğunu konusunda, kamera görüntülerinden de yararlanılarak inceleme yapılacağını söyledi.

“PATLAMA CEPHANELİĞİN BİR KISMINDA OLDU”

Cephaneliğin olduğu gibi havaya uçtu gibi bir durumun söz konusu olmadığını, sadece bir kısmında patlama gerçekleştiğini, cephaneliğin önemli bir kısmında patlama yaşanmadığı ve zarar görmediğini söyleyen Özersay, herhangi bir olağanüstü durum söz konusu olmadığını, hayatın normale döndüğünü, turist akışının devam ettiğini kaydetti.



