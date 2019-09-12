Patlamalar nedeniyle kapalı yollar trafiğe açıldı

Girne'de, bu sabah meydana gelen patlamalarla trafiğe kapatılan anayollar yeniden trafik akışına açıldı. Polis Basın Subaylığı açıklamasında, "Trafiğe kapalı olan Girne - Değirmenlik Anayolu ile Girne - Esentepe Anayolu yeniden trafik akışına açılmıştır . Herkese güvenli sürüşler dileriz" denildi.