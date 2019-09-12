Girne'de, bu sabah meydana gelen patlamalarla trafiğe kapatılanGirne - Değirmenlik Anayolu ile Girne - Esentepe Anayolu yeniden trafik akışına açıldı..
Patlamalar nedeniyle kapalı yollar trafiğe açıldı
Girne'de, bu sabah meydana gelen patlamalarla trafiğe kapatılanGirne - Değirmenlik Anayolu ile Girne - Esentepe Anayolu yeniden trafik akışına açıldı..
12 Eylül 2019 Perşembe 09:01
Girne'de, bu sabah meydana gelen patlamalarla trafiğe kapatılan anayollar yeniden trafik akışına açıldı. Polis Basın Subaylığı açıklamasında, "Trafiğe kapalı olan Girne - Değirmenlik Anayolu ile Girne - Esentepe Anayolu yeniden trafik akışına açılmıştır . Herkese güvenli sürüşler dileriz" denildi.
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