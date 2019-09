Patlamalar Devam Ettiğinden Müdahale Edilemiyor

AKINCI: “BİR CEPHANELİK PATLAMASINDA YAPILMASI GEREKEN NE İSE O YAPILIYOR. YANİ CANA BİR ŞEY OLMAMASI İÇİN BÖLGE BOŞALTILIYOR VE GEREKLİ TEDBİR ALINIYOR"

Lefkoşa, 12 Eylül 2019 (.): Çatalköy’de askeri bölgede meydana gelen yangın ve yangına bağlı olarak cephanelikteki patamalar devam ediyor.

Saat 01.30 sıralarında başlayan yangın ve patlamalar birçok faklı noktada sürdüğünden müdahale edilemiyor. Herhangi bir can kaybının olmadığı olayda meydana gelen yaralanmalara da gerekli müdahale yapıldı.

Patlamanın meydana geldiği askeri bölgenin yakınlarındaki Acapulco Otel’de patlamalardan dolayı bazı hasarlar meydana geldi. Müşteriler, olaydan etkilenmeyecek şekilde otelin güvenli bölümlerine transfer edildi.

Polis, mühimmat patlamaları devam etme olasılığına karşı bölgeye gidilmemesi, bölgede bulunanların da güvenli yerde bulunmasını önerdi.

Cumurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangın ve patlamaların hemen ardından bölgeye gitti ve incelemelerde bulundu.

Olay yerinde ve bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Dışişleri Bakanı Özersay, bölge yakınlarında oluşturulan kriz masasına gitti. Anamuhalefet CTP Genel başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda yetkilinin da incelemelerde bulunduğu bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı.

Güvenlik açısından Girne-Değirmenlik anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne-Esentepe anayolu trafik akışına kapatıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, olay yerindeki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangına mudahale için alevlerin bitmesinin beklendiğini belirtti. Soğutma çalışmalarının da ancak o zaman başlayacağını kaydeden Karakoç, şu an müdahalenin mümkün olmadığını söyledi.

AKINCI: "PATLAMALARIN ŞİDDETİ VE SIKLIĞI AZALDI. DURUMU ANLAMAK İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEK LAZIM”

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerindeki incelemesi sırasında TAK’a yaptığı açıklamada, patlama bitmeden gerçek durumla iilgili tablonun çıkamayacağını söyledi.

Akıncı, “Günün ağarmasını bekliyoruz çünkü patlamalar aralıklarla da olsa devam ediyor. Oraya yaklaşmak mümkün değil” dedi.

Can kaybını önlemek için her türlü tedbirin alındığını, bölgenin boşaltıldığını ve oteldeki insanların da sahile yönlendirildiğini kaydeden Akıncı, “İfaiye, Sivil Savunma, sivil ve askeri tüm yetkililer, herkes hazırda ancak şu ana kadar bir cephanelik patlamasında yapılması gereken ne ise o yapılıyor. Yani cana bir şey olmaması için bölge boşaltılıyor ve gerekli tedbir alınıyor” dedi.

Akıncı, meydana gelen münferit olaylara da müdahale edildiğini belirterek, patlamamış bir merminin belirlenip, müdahale edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, can kaybı olup olmadığına ilişkin bir soruyu “Bana böyle bir bilgi ulaşmadı. Ne asker, ne de sivil can kaybı olmadığı bilgisi var bende. Ben kendim de gördüm. Otele düşen bazı parçalardan ufak bazı yaralanmalar oldu. Onlara da gerekli müdale yapıldı. Şu an itibariyle herhangi bir can kaybımız yok diye biliyorum” yanıtını verdi.

Akıncı, Arapköy’ün tahliye edildiğine ilişkin buyumların sorulması üzerine, herhangi bir tahliyenin olmadığını söyledi. Gerekmesi halinde tahliyenin yapılacağını ancak henüz böyle bir durumun sözkonusu olmadığını kaydeden Akıncı, “Patlamaların şiddeti ve sıklığı azaldı. Durumu anlamak için biraz daha beklemek lazım” dedi.

TATAR: “BUNDAN SONRA BÜYÜK BİRŞEY BEKLEMİYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar da TAK’a verdiği kısa demeçte, gerekli müdahalelerin yapılmakta olduğunu belirtti. Tatar, patlamaların seyrekleştiğine işaret ederek, bundan sonra büyük bir şey beklemediğini söyledi.

Tatar, “Elimizdeki bilgiye göre olay yangınla başladı. Sonra patlamalarla devam etti” dedi.

ÖZERSAY: “BÖLGE İZOLE EDİLDİ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da TAK’a verdiği demeçte, cephanelikte olmasından dolayı müdahale edilemediğini ancak bölgenin izole edildiğini belirtti. Özersay, patlamaların durmasıyla soğutma yapılacağını kaydetti.

Patlamalardan dolayı etrafa yayılan şarapnel parçalarından dolayı bazı yaralanmalar olduğunu ancak herhangi bir can kaybının olmamasının büyük şans olduğunu söyleyen Özersay, başta tamamen kesilen elektriğin yavaş yavaş verilmeye başlandığını belirtti. Özersay, Arapköy’de halkın patlamalardan sonra bölgeyi terk ettiğini ancak daha sonra halkın geri dönmeye başladığını söyledi.

Kudret Özersay, bir soru üzerine, olayın yangınla başladığını ve patlamalarla devam ettiğini belirtti.

