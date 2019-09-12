Patlamada 2 Kişi Hafif Yaralandı

GİRNE’DEKİ MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI’NDAKİ PATLAMA…

SAĞLIK BAKANI PİLLİ: “HAFİF YARALI 2 KİŞİ AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ, AĞIR YARALI YOK… HERHANGİ BİR YARALI HASTANEYE SEVK EDİLMEDİ”

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada iki kişinin hafif yaralandığını, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildiğini, ağır yaralanan olmadığını açıkladı.



Pilli, herhangi bir yaralının hastaneye sevk edilmediğini belirtti.BRT’ye konuşan Bakan Pilli, patlamanın olduğu andan itibaren gerekli tedbirlerin alındığını da belirtti.(BRT/RÇ/GÜL)