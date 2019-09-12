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Patlamada 2 kişi hafif yaralandı

Patlamada iki kişi hafif yaralandı, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi. ağır yaralanan yok..

Patlamada 2 kişi hafif yaralandı

Patlamada iki kişi hafif yaralandı, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi. ağır yaralanan yok..

12 Eylül 2019 Perşembe 06:45
Patlamada 2 kişi hafif yaralandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada iki kişinin hafif yaralandığını, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildiğini, ağır yaralanan olmadığını açıkladı.
Pilli, herhangi bir yaralının hastaneye sevk edilmediğini belirtti.

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BRT’ye konuşan Bakan Pilli, patlamanın olduğu andan itibaren gerekli tedbirlerin alındığını da belirtti. 
 

Son Güncelleme: 12.09.2019 11:10
Anahtar Kelimeler:
çatalköy Patlama
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