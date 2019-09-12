Patlamada 2 kişi hafif yaralandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada iki kişinin hafif yaralandığını, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildiğini, ağır yaralanan olmadığını açıkladı.
Pilli, herhangi bir yaralının hastaneye sevk edilmediğini belirtti.
12 Eylül 2019 Perşembe 06:45
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada iki kişinin hafif yaralandığını, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildiğini, ağır yaralanan olmadığını açıkladı.
Son Güncelleme: 12.09.2019 11:10