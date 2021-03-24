Patateste dolu zararları için itiraz kabul ediliyor

Fon Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, 20 Kasım 2020’de meydana gelen doludan zarar gören Ziyamet ve Yeşiköy’deki üreticilerden, mağduriyetlerinin giderilmesi için “Bitkisel üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kuralları çerçevesinde 26 Mart Cuma gününe kadar itiraz aldıklarını bildirdi.

İtiraz şekillerinin aslı listelerindeki duyuruda belirtildiğini kaydeden Kızılduman, itirazların, Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiğini açıkladı.