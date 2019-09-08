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“Patateste denetimler sürüyor”

“Patateste denetimler sürüyor”

08 Eylül 2019 Pazar 13:02
“Patateste denetimler sürüyor”

Ticaret Dairesi, Tarım Dairesi ve Gümrük Kaçakçılık Şubesi’nin ortaklaşa yürüttüğü denetimler sonucunda birçok depo, satış noktası ve pazar yerinin denetlendiği, fatura ibraz edemeyen kişilerin patates ürünlerine ise el konularak cezai müeyyideler uygulandığı belirtildi.

Tarım Dairesi açıklamasına göre, kaçak yollarla ülkeye sokulduğu düşünülen patates ürünlerinde yapılan kalıntı analizleri sonucunda, yüksek ilaç kalıntısı tespit edilen yaklaşık 800 çuval patates ürünü Tarım Dairesi uzmanları nezaretinde imha edildi.

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Gıda güvenliği açısından bu denetimlerin çok önemli olduğuna değinen Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, tarladan sofraya ulaşıncaya kadar tüm ürünlerde sürekli ve eksiksiz etkin denetimlerin yapılmasına devam edileceğini vurguladı.

Ticaret Dairesi başkanlığında “Yaş Sebze Meyve Halleri Yasası” için ayrıca çalışma gurubu oluşturulduğuna değinen Değirmenci, Hal Yasası’nın yasallaşması halinde, tüm yaş sebze ve meyvelerin her kademede kontrol altında olacağını ve rahatlıkla izlenebileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 08.09.2019 17:36
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