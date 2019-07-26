Patates üreticilerine ikinci kez itiraz hakkı…

2019 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen patates alanları için itiraz süresinde gerekli belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen patates üreticileri için ikinci kez itiraz süresi tanındı.

Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticiler, 31 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2018–2019 üretim yılında münavebe yapılmış alan kabul edilerek tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.