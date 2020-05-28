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Patates Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'nı eleştirdi

Patates Üreticileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı, patates üreticisine ürünlerinin satışı konusunda yardımcı olmamakla eleştirdi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:15
Patates Üreticileri Birliği Tarım Bakanlığı'nı eleştirdi
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Birlik Başkanı Engin Halkseven TAK’a yaptığı açıklamada, üreticilerin ürünlerini satamaması durumunda gelecek yıl ekim yapmayacakları uyarısında da bulundu.

Halkseven, koronavirüs salgını öncesi aylık 1200 ton olan patates tüketiminin, turist ve yükseköğrenim gören yabancı öğrenci olmayışından dolayı 700 tona düştüğünü, durum böyle olunca ilkbahar hasadıyla birlikte üreticinin elinde 6 bin ton fazlalık oluştuğunu söyledi.

Patatesin kilo başı maliyetinin 2,35 TL olduğunu, gelinen aşamada toptancıların kendilerine kilo başına 1.5 TL teklif ettiğini kaydeden Halkseven, bunun üzerine Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK’e) ellerindeki fazla ürünün bir kısmının alınması önerisini götürdüklerini ancak bunun reddedildiğini ileri sürdü.

Kurum’un fazla patates için Türkiye’de pazar aradığını ancak Mısır’dan Türkiye’ye fazlaca patates ithal edildiğinden pazar bulmanın da zorlaştığını kaydeden Halkseven, bu gelişme üzerine TÜK’ten patatesin paketlenmesinin Kurumun tesislerinde yapılma teklifini götürdüklerini, maliyeti kilo başına 50-60 kuruş olan bu önerinin kabul edilmediğini savundu.

Halkseven, “Biz bu ülkenin üreticileri olarak beyaz altını olarak bilinen patatesin üretimini devam ettirmek için yetkililerle yaptığımız toplantılarda sıkıntılarımızı dile getirdik. Fakat hala daha hiçbir cevap alamadık” dedi.   

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TÜK

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) çalışma şeklini de eleştiren Halkseven, TÜK’ün yurt dışından tohumluk patates getirip peşin fiyata sattığını, sonra da geri çekildiğini, Güney Kıbrıs’ta üreticiye 25 kilosunun 18 Euro’ya verilen patatesin TÜK tarafından peşin fiyata 26 Euro’ya satıldığını savundu.

Halkseven, Birlik olarak tohumluk patatesin ithalinin kendilerine bırakılmasını istediklerini ancak Kurum’un bunu reddettiğini ileri sürdü.

“SÖZLEŞMELİ EKTİRİLEN PATATESİN TABAN FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI”

Kurumun yılda 50 ton kadar “sifra ve farida” cinsi patatesi getirip alım garantili olarak ektirdiğini kaydeden Halkseven, “Hâlâ bugün paketleme ambarı açılmamış ve sözleşmeli ektirilen ürünün taban fiyatı açıklanmamıştır. Fiyatların Mayıs başında açıklanması gerekirdi. Henüz netice alamadık” dedi.

Halkseven, “Biz patates üreticileri hep üvey evlat muamelesi gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Bizi ilgisizlikten dolayı her zaman yalnız bıraktılar. Bu yıl üreticiler olarak iflas bayrağını çekeceğiz, seneye yurt dışından yemeklik patates ithaline şimdiden hazır olsunlar” ifadelerini de kullandı.

Son Güncelleme: 28.05.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
Kktc Tarım BakanlığıPatates Üreticileri Birliği
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