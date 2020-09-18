Patates ekimi için son beyan tarihi 15 Ekim

Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15 Ekim tarihine kadar beyan edilmesi gerektiğini bildirdi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yazılı açıklamasında, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayı içerisinde sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin bildirileceği başvuru formlarının, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceğini kaydetti.

Kızılduman, patates beyanı yapılan “Başvuru Formları”nın Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağını da ifade etti.