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Patates cipsi yüklü tır yandı

18 Mayıs 2021 Salı 21:45
Patates cipsi yüklü tır yandı
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Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde,  Cevdet Tepret yönetimindeki HG 841 plakalı patates cipsi yüklü tır araç, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada İnönü kavşağı yakınlarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı.

Saat 20.25’te meydana gelen yangın sonucu bahse konu araç ve araçta yüklü patates çipsleri tamamen yandı.

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Yangında ayrıca yol kenarında bulunan yaklaşık bir dönümlük kuru otlar da tutuşarak yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Polis Basın Subaylığı, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtirken, yangın nedeniyle Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine  giden araçlar için ulaşımın Türkmenköy güzergahından sağlandığını da açıkladı

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Son Güncelleme: 18.05.2021 23:37
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