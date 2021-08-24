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Pasaport iptali

24 Ağustos 2021 Salı 16:00
Pasaport iptali

BKP GENEL BAŞKANI İZCAN: “İKİ TOPLUMUN YAKINLAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR”

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Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum yönetiminin bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarını iptal etmesini ve konuyla ilgili yapılan açıklamaları, iki tarafın liderlerinin toplumların yakınlaşmasını engellemeye çalışma çabaları olarak değerlendirdi.

BKP Genel Başkanı İzcan,  Rum bakanlar kurulunun bazı  Kıbrıslı Türk siyasilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, iki lideri “iki toplumun yakınlaşmasını engellemek için ellerinden geleni yapmakla” suçladı.

Gerekli olanın “ülkenin bölünmesini engelleyecek politikaların hayata geçirilmesi olduğunu” belirten 
İzcan, “BKP milliyetçi ve ayrılıkçı politikalar peşine takılmayan, birleşik ortak vatan yaratma mücadelesinde hiçbir beklentisi olmayanları bu tür provokasyonlardan uzak durmaya ve barış mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye çağırır” dedi.   
 
 

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Son Güncelleme: 24.08.2021 17:16
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