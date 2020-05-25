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Paşaköy’de mandıralar bölgesinde yangın çıktı
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Paşaköy’de mandıralar bölgesinde yangın çıktı

Polis, bugün saat 12.45 sıralarında, Paşaköy’de Mandıralar bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucunda Mustafa Tavukçu’ya ait 20 dönüm biçilmemiş buğdayın tamamen, 10 adet zeytin ağacının kısmen yandığını bildirdi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:06
Paşaköy’de mandıralar bölgesinde yangın çıktı
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Lefkoşa, 25 Mayıs 20 : Polis, bugün saat 12.45 sıralarında, Paşaköy’de Mandıralar bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucunda Mustafa Tavukçu’ya ait 20 dönüm biçilmemiş buğdayın tamamen, 10 adet zeytin ağacının kısmen yandığını bildirdi.
Olayda Gökay Dumanlı’ya ait traktörün ise arka çamurluklarinın yanarak zarar gördüğünü belirten Polis, yangının itfaye ve çevre halkı tarafından söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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(SEL) FOTOĞRAFLI
 

Son Güncelleme: 25.05.2020 15:13
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