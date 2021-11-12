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Paşaköy Çiftliği’ndeki 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler kapalı zarf usulü satılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliğinde bulunan 33 dönüm zeytin bahçedeki zeytinler, dalından kapalı zarf usulü ile satılacak. 

12 Kasım 2021 Cuma 18:00
Paşaköy Çiftliği’ndeki 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler kapalı zarf usulü satılacak

    Daireden yapılan açıklamaya göre, ilgilenenler, araziyi mesai saatlerinde ziyaret ederek, 18 Kasım saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliği’nde bulunan teklif kutusuna atacak.

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İhaleyi kazanan firma veya kişi (Alıcı) idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacak. Alıcı, sözleşme konusu ürünü, sözleşmede belirtilen zamanda hasat etmeyi ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacak. İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

Hasat, usulüne uygun olarak yapılacak ve ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde, alıcı İdareyi tazmin etmekle mükellef olacak. Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan ise idare sorumlu olmayacak.
Alıcı, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabilecek. 
 

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Son Güncelleme: 12.11.2021 20:24
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