Park halindeki araçtan nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Petrol istasyonunda park halindeki araçtan 600 TL, 20 STG ve 85 Euro çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki F.K. tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salı günü saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerindeki bir petrol istasyonunun park yerinde bulunan ve Gürkan Tilim’e ait olan araç içerisinde muhafaza edilen 600 TL, 20 STG ve 85 Euro nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen F.K. (E-19) tutuklandı.