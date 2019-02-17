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Paris'te bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait bombanın imhası için bölge sakinleri tahliye edildi

Paris'te bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait bombanın imhası için bölge sakinleri tahliye edildi

17 Şubat 2019 Pazar 11:29
Paris'te bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait bombanın imhası için bölge sakinleri tahliye edildi

Paris'te inşaat çalışmaları sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait bombanın patlatılması için yaklaşık bin 800 kişi tahliye edildi.

Paris'in kuzeyindeki Porte de la Chapelle bölgesindeki bir şantiyede 4 Şubat tarihinde bulunan hava bombasının imhası için çalışmalar pazar günü yerel saatle sabah 6'da başladı. Bombanın patlatılması için 7 metrelik çukur kazılırken, çevre sakinlerine herhangi bir zarar gelmemesi için 600 metre çapında bir alan boşaltıldı.

Operasyon sırasında çevredeki kara yollarının yanı sıra tren hatlarının da kullanılmayacağı duyuruldu. Paris'ten kuzey yönüne ve Londra'ya doğru giden hızlı trenlerin bir kısmı iptal edilirken, diğerlerinde de gecikme yaşanabileceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün perşembe günü yaptığı açıklamada bombanın normal yöntemlerle etkisiz hale getirilemediği ve bu nedenle kontrollü bir şekilde patlatılacağı belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
Pariste Bomba
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