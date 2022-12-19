“Paraya Hayır” oyunu sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tek perdelik komedi oyunu "Paraya Hayır" yılın son iki temsilini yapıyor.

Tiyatrodan verilen bilgiye göre, “Paraya Hayır” oyunu, 21 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler, www.biletinial.com adresinden ve gişeden satışta olacak. Oyun, ayrıca, 22 Aralık Perşembe saat 11.00'de ise Sedat Simavi Lisesi öğrencileri için sahnelenecek.

Flavia Coste’nin yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği oyunda, “Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire, annesi Rose ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. İki ayın sonunda evde bir yemek ayarlar. Hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklar. ve...?”