banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır”…
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama…
Çeler: Girne çarşısı çekim ve cazibe merkezi olacak
Çeler: Girne çarşısı çekim ve...
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata...
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
banner404

“Paraya Hayır” oyunu sahnelenecek

19 Aralık 2022 Pazartesi 17:13
“Paraya Hayır” oyunu sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tek perdelik komedi oyunu "Paraya Hayır" yılın son iki temsilini yapıyor.

Tiyatrodan verilen bilgiye göre, “Paraya Hayır” oyunu, 21 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler, www.biletinial.com adresinden ve gişeden satışta olacak. Oyun, ayrıca, 22 Aralık Perşembe saat 11.00'de ise Sedat Simavi Lisesi öğrencileri için sahnelenecek.

Flavia Coste’nin  yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği oyunda, “Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire, annesi Rose ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. İki ayın sonunda evde bir yemek ayarlar. Hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklar. ve...?”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu’ndan Teknik Komitelere destek
Avrupa Komisyonu’ndan Teknik Komitelere destek
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti
YÖKAK çalışma ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti
YÖKAK çalışma ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkesi'nden “Yeni Yıl Konseri”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkesi'nden “Yeni Yıl Konseri”
İskele’de uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi
İskele’de uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi
Polisiye olaylar..Ele geçirilen sahte dolarlara ilişkin 2 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar..Ele geçirilen sahte dolarlara ilişkin 2 kişi tutuklandı
Bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 20 kişi yaralandı
Bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 20 kişi yaralandı
Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Bir haftada 8 yangın, 24 hususi servis olayı meydana geldi
Bir haftada 8 yangın, 24 hususi servis olayı meydana geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim