Paralik: “Spor açılımları ile ilgili alınan kararları kabul etmeyi insanlığa ihanet sayıyoruz"

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik, açıklamasında, “Ülkemizde de hayatın normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde spor federasyonlarımızın ve camialarının beklentileri de faaliyetlerini kısıtlı da olsa tekrar başlatmak olmuştur. Fakat tam tersi ülkemizde spor açılımları dünyadakinin tam tersine normalleşme sürecinin en sonuna bırakılmıştır” dedi.
İnsanların morallerinin yükseltilmesi ile bedensel ve zihinsel sağlıklarının güçlendirilmesi amacıyla bireysel sporların ön planda tutulduğu bugünlerde, ülke sporu ile ilgili alınan kararların toplumu derin üzüntü ve sıkıntılara soktuğunu gördüklerini kaydeden Paralik şöyle devam etti:
KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik, açıklamasında, “Ülkemizde de hayatın normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde spor federasyonlarımızın ve camialarının beklentileri de faaliyetlerini kısıtlı da olsa tekrar başlatmak olmuştur. Fakat tam tersi ülkemizde spor açılımları dünyadakinin tam tersine normalleşme sürecinin en sonuna bırakılmıştır” dedi.