Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

Polis Basın Bülteni’ne göre, R.A (E-54) 15 bin ABD doları, İ.A. (E-51) 15 bin ABD doları ve H.O. (E-41)14 bin 858 ABD doları ve 75 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalıştı.

Adı geçen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



