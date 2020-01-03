Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

Polis Basın Bülteni’ne göre, R.A (E-54) 15 bin ABD doları, İ.A. (E-51) 15 bin ABD doları ve H.O. (E-41)14 bin 858 ABD doları ve 75 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalıştı.
Ercan Havalimanı’nda dün yasak olmasına rağmen yolcu beraberi nde10 bin Euro’dan fazla nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kişi tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, R.A (E-54) 15 bin ABD doları, İ.A. (E-51) 15 bin ABD doları ve H.O. (E-41)14 bin 858 ABD doları ve 75 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalıştı.