Paper Touch 4 sergisi açılıyor

KKSD’den yapılan açıklamaya göre, KKSD ile EMAA (Akdeniz Avrupa Sanat Derneği) arasında Mayıs 2021'de imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenecek sergi, Pazar günleri hariç her gün 10:00 – 16:00 saatleri arasında izlenebilecek.

Açılışında maske takmak zorunlu olan sergide Bülent Irkad, Emel Samioğlu, Emine Karpazlı, Eser Keçeci, Fatma Nur Özoğul, Gökçe Keçeci, Güliz Baştaş, Hatice Tezcan, Heidi Trautmann, İmge Tonyalı, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal Behçet Caymaz, Leman Ünverdi, Mandana Mehrnia, Mehves Beyidoğlu, Merve Akgül, Mine Korudağ, Mustafa Öztunç, Omid Kalantar-Motamedi, Özge Yücesoy, Roya Alagheband ve Tunay Özyay’ın eserleri yer alacak.