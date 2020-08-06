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Pandemide çocuk olmak

06 Ağustos 2020 Perşembe 15:22
Pandemide çocuk olmak
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Pandemide çocuk olmak

LAÜ Akademisyeni Direktör; Ebeveynlere çocuklarını “yeni yaşama” uyum sağlamada yardımcı olma görevleri yükleniyor

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör, ‘Pandemide Çocuk Olmak’ konusu üzerine bilgiler paylaştı. Direktör, “Koronavirüs, Covid-19 ve pandemi bu yıl en sık duyduğumuz kelimeler oldu. Çocuklar yeni karşılaşılan bu terimlere karşın, birden bire             okulların kapanması ile evde eğitime geçtiler” diyerek, çocukların bu süreçte yeni bir öğrenme olan bu terimler karşısında kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrendiklerini, korunmak için el dejenfektanlarını kullanma, maske takma gibi belirlenen kurallara uyduklarını belirtti.

   “65 yaş üzeri en büyük risk grubu olarak aktarıldı. Süper taşıyıcı olarak nitelendirilen çocuklar ise bu süreci en farklı geçirenler oldu. Bir anda anne-babalar evde oldu; sonra ebeveynleri yeniden işe döndü ancak onlar okullarına gidemediler. Derslerini uzaktan almaya çalıştılar ancak okul öğretimden daha büyük bir öneme sahip olduğu karşımıza çıktı. Çünkü çocuklar okul ortamında arkadaşları ile iletişim kurma, oyun ile duygularını aktarma, yaşadığı sorunları nasıl çözebileceğini vb. öğrenirler” diyen Direktör, dersleri uzaktan eğitim olarak devam ettirirken parkta oynamaktan, arkadaşları ile görüşmekten yoksun kaldıklarını ifade etti.

Çocuklar neye nasıl tepki vereceklerini anne-babalarından öğrenirler

  “Biz eski yaşantımıza dönemediğimiz gibi onlar da dönemiyorlar. Bizim yaşadığımız gibi onlar da kaygı yaşıyor. Çünkü belirsizlik her bireyde kaygıya yol açar” diyen Direktör bu süreçte, ebeveynlere çocuklarını sakinleştirme ve “yeni yaşama” uyum sağlamada yardımcı olma görevlerinin yüklendiğini ifade etti. “Çocuklar neye nasıl tepki vereceklerini anne-babalarından öğrenirler. Pandemi, kurallar ve yeni yaşama uyma sürecinde, anne-babaları nasıl tepki verirse onlar da aynı şekilde verecektir” diyen Direktör, bu nedenle öncelikle anne-babaların kendi kayıpları ile yüzleşmeleri ve yeni yaşama uyum için baş etme stratejilerini geliştirmelerinin gerekmekte olduğunu ifade etti. Direktör, anne-babaların ancak o zaman hem çocukları ile daha kaliteli zaman geçirip onların ihtiyaçlarına karşılık verebileceklerini hem de çocuklarını geleceğe daha güçlü birer kişilik olarak yetiştirebileceklerini belirtti.

Direktör: Çocukları enerjilerini harcamaları için spora yönlendirin veya sportif aktiviteler yaratın

   Sözlerine şöyle devam eden Direktör; “Soru sormak çocukların doğalarında var. Çocukların sorularını yanıtsız bırakmayın, geçiştirmeyin. Bilmiyorsanız dürüstçe söyleyin ve birlikte doğru bilgiyi araştırıp bulun. Enerjilerini harcamaları için spora yönlendirin veya sportif aktiviteler yaratın. Resim yapmalarına olanak tanıyın, resimlerde özgür bırakın ki duygularını özgürce yansıtsınlar. Kitap okumalarını teşvik edin. Kitap okuyarak onlara örnek olun. Derslere ilgileri azalmış gibi görülebilir, çalışmayı bir görev olarak nitelendirmek yerine bilgi edinmenin keyfini tatmalarını sağlayın. Merak etmeleri en iyi ders çalışma motivasyonudur. Çocuklar okula dönecek, onları hazırlayın. Arkadaşları ile görüşecekleri etkinlikler planlayın” dedi. 

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