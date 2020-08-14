Pandemi Sonrası Ekonomi Tartışıldı

ERHÜRMAN: “ORTAK BİR SES VERMEYE VE TALEPLERİ ORTAKLAŞTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Örgütü’nün düzenlediği ‘Pandemi Sonrası Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli’ dün akşam yapıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) düzenlenen panel, Prof. Dr. Mustafa Besim’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

CTP’nden verilen bilgiye göre panelde, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk konuşmacı olarak yer aldı.

ERHÜRMAN: “ORTAK BİR SES VERMEYE VE TALEPLERİ ORTAKLAŞTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Panelin açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin etkilerinin ve öngörülemezliğin devam ettiğini ve ‘şu safhadan, şu safhaya geçtik’ diyemediğimizi belirtti.

Bazı noktalarda, hala ciddi sıkıntıların devam ettiğini söyleyen Erhürman, bunların başında pandemi hastanesi eksikliğinin geldiğini kaydetti.

Ekonomi alanında da sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erhürman, çekler konusunda dört defa farklı noktalara gelindiğini, hala birtakım belirsizlikler yaşandığını dile getirdi.

CTP’nin pandemi sürecinin başında Ekonomi ve Maliye Çalışma Grubu oluşturduğunu ve hükümete birtakım öneriler sunulduğunu da söyleyen Erhürman, “Bu önerilerimiz kabul görmedi. Her dakika karar değişiyor. Bütün çabalarımıza, yapıcı katkı koymamıza rağmen süreç yönetilemiyor. Daha ortak bir ses vermeye ve talepleri ortaklaştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

BESİM: “VERİLER KRİZİN NE KADAR DERİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Panelin moderatörü Prof. Dr. Mustafa Besim de pandemi sürecinin, çok farklı bir süreç olduğunu ve ciddi bir kriz yaşandığını söyledi.

Besim, “Bizim gibi küçük ada ülkelerinde bu kriz daha da derinden hissedilir. Veriler krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor” dedi.



TULGA: “DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER UYGULANMALI”KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sektörel ve stratejik bölgeler olarak iş kayıplarının ölçülmesi gerektiğini ve katkıların bu çerçevede ihtiyaç ölçüsünde derecelendirilmesi gerektiğini söyledi.Tulga ayrıca, düşük faizli ve ulaşılabilir kredi uygulamalarına hemen başlanması gerektiğinin belirtti.AVUNDUK: “EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN İSTİKRARDIR”KTSO Başkanı Candan Avunduk küçük esnaf ve perakendecilerin krizden en fazla etkilenenler olduğunu söyledi. Avunduk, iş yerlerini hiç açmayan işletme sahiplerinin olduğunu da belirtti. Avunduk, “En çok ihtiyacımız olan istikrardır. Sıkıntılar uzun soluklu hükümetlerle aşılabilir” dedi.AŞAM: “EN AĞIR FATURA EMEKÇİ KESİME KESİLDİ”DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam bu dönemdeki kararların Bilim Kurulu tarafından alınması ve bilimsel verilere dayandırılması gerektiğini söyledi.Krizin ağır faturasını emekçi kesime kesildiğini belirten Aşam, ikinci destek paketinde öngörülen yüzde 9’luk çalışan payı muafiyetinin, yani çalışana yansıyacak bölümünün, seçim yasaklarından birkaç saat önce değiştirildiğini savundu.Aşam, “Çalışanın cebinden alınıp, işverenin cebine koydular. Bu, hükümetin çalışana bakış açısını ortaya koyuyor” dedi.VARER: “HÜKÜMET ÇOK HIZLI PLAN VE PROGRAM YAPMALI”KTTO Yönetim Kurulu adına panele katılan Vargın Varer, pandemi sürecinde turizm ve yükseköğretim sektörlerinden en yüksek verimi elde etmek için hükümetin çok hızlı plan ve program yapması gerektiğini söyledi.(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI