Pandemi sürecinde zaman kullanımı ve rekreasyon

Pandemi sürecinin insanlara zamanı doğru ve etkin kullanmanın önemini hatırlattığını belirten Özdemir, “Bu süreç boş zamanlarımızı olumlu yönde değerlendirebilecek bir hobi sahibi olmanın, amatör bir uğraş edinmenin, kısaca boş zaman değerlendirme ve rekreasyonun önemini gözler önüne sermiştir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, bireyin boş zamanlarından keyif alabilmesi, onu akıllıca, sevdiği ve özgürce seçtiği bir uğraş ile değerlendirmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür aktivitelerin kişinin zihnini boşaltmasına ve dinlenmesine yardımcı olmakta birlikte daha çabuk yenilenmesini de sağladığını kaydetti.

“Rekreasyon, zihin, ruh ve vücudun bütün olarak yenilenmesi konseptine dayanır”

Boş zamanlarda gerçekleştirilen fiziksel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve gönüllükle ilgili etkinliklerin rekreasyon kavramı ile ifade edildiğini aktaran Özdemir, “Bu terim, yenilenme ya da iyileşme anlamına gelir. Rekreasyon, zihin, ruh ve vücudun bütün olarak yenilenmesi konseptine dayanır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir gerçekleştirilebilecek aktivitelerin bireylerin ilgi, zevk, beceri, donanım, kişilik ve bütçeleri doğrultusunda şekillendiğini anımsatarak, “Ancak hobi edinmenin, bir boş zaman aktivitesini düzenli olarak sürdürmenin veya amatör bir uğraş sahibi olmanın, bütçeden önce eğitim ve kültür meselesi olduğu unutulmamalıdır” ifadesini kullandı.

UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Rekreasyon Bölümü olarak bu süreçte bireylerin motivasyonlarını artırmak, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bir çalışma başlattıklarını kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: “Sizleri rekreasyonla dolu bir dünya ile buluşturmak amacıyla, evde ve iş yerinizde yapılabilecek egzersizlerden sanal turlara, film seçkilerinden uzaktan öğrenmeye varan birçok konuda Covid-19 dostu rekreasyonel etkinlikler sunan sanal kaynakların bir listesini derledik. Aşağıdaki linkler yoluyla bu kaynaklara erişebilirsiniz”. https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQymdQ1L8hLgMlnnitUyMVjtJsM5Qz3W8cNb00-mCB089pIOFoUiXbKdDYiuXA74ImTUh49sOzPlush/pubhtml#

https://www.presence.io/blog/53-virtual-activity-ideas-to-keep-college-students-engaged-during-covid-19/

https://www.crpr.org/keep-active-during-covid-19