Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı

Tüm alanlarda olduğu gibi Covid-19 pandemisi nedeniyle iş ve eğitim alanının da büyük ölçüde etkilendiğini dile getiren Akaydın, önlemler kapsamında birçok iş yerinin ve okulların kapatıldığını ve uzaktan çalışma ya da eğitimin uygulanmaya başladığını anımsattı.

Yrd. Doç. Dr. Akaydın söz konusu süreçte uygulanan dijital çözümler sayesinde hem iş hem de eğitim alanında çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu sayede çalışanlar ya da öğrencilerin iş ve eğitim yaşamlarının kolaylaştığını kaydetti.

Bilgi kaynaklarına ulaşmada ve ulaştırmada teknolojinin önemine dikkat çeken Akaydın, bu süreçte söz konusu sistemden en iyi şekilde yararlanıldığını ifade etti.

Pandemi süreci bulut teknolojisine olan ilgiyi artırdı

Yrd. Doç. Dr. Akaydın, uzaktan çalışma/eğitimin yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldırdığını anımsatarak, “Bu uygulama teknolojinin gelişmesiyle birlikte tercih edilen bir sistem iken günümüzde bir zorunluluk olmuştur” dedi. Bu durumun bulut teknolojisine olan ilgiyi ve bulut tabanlı video konferans ile çevrimiçi çalışma/öğrenme talebini de hızlı bir şekilde artırdığını söyleyen Akaydın, bulut hizmeti sağlayan şirketlerin öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı yaratmak için kapasitelerini yükselttiklerini ve ücretiz olarak sunulan “Çevrimiçi Sınıf” uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Akaydın, şirket içi ve şirketler arası etkileşimi en üst düzeyde tutabilmek amacıyla sesli ve görüntülü konferanslar için ücretsiz ve sınırsız toplantı yapma hakkı sunulduğunu da dile getirerek, “Ülkemizde de yaygın olan uzaktan çalışmanın/eğitimin yanında bulut bilişim, algoritmalar, yapay zekâ, büyük veri analizi, nesnelerin interneti gibi teknolojiler dünyada pandemi sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır” dedi.