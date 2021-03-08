banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öykü Akaydın 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında konuşarak, tüm Dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle bilim ve teknolojinin öneminin daha da arttığını belirtti.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:42
Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı
banner337
banner391

Tüm alanlarda olduğu gibi Covid-19 pandemisi nedeniyle iş ve eğitim alanının da büyük ölçüde etkilendiğini dile getiren Akaydın, önlemler kapsamında birçok iş yerinin ve okulların kapatıldığını ve uzaktan çalışma ya da eğitimin uygulanmaya başladığını anımsattı.

Yrd. Doç. Dr. Akaydın söz konusu süreçte uygulanan dijital çözümler sayesinde hem iş hem de eğitim alanında çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu sayede çalışanlar ya da öğrencilerin iş ve eğitim yaşamlarının kolaylaştığını kaydetti.

banner341
Bilgi kaynaklarına ulaşmada ve ulaştırmada teknolojinin önemine dikkat çeken Akaydın, bu süreçte söz konusu sistemden en iyi şekilde yararlanıldığını ifade etti.

Pandemi süreci bulut teknolojisine olan ilgiyi artırdı

Yrd. Doç. Dr. Akaydın, uzaktan çalışma/eğitimin yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldırdığını anımsatarak, “Bu uygulama teknolojinin gelişmesiyle birlikte tercih edilen bir sistem iken günümüzde bir zorunluluk olmuştur” dedi. Bu durumun bulut teknolojisine olan ilgiyi ve bulut tabanlı video konferans ile çevrimiçi çalışma/öğrenme talebini de hızlı bir şekilde artırdığını söyleyen Akaydın, bulut hizmeti sağlayan şirketlerin öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı yaratmak için kapasitelerini yükselttiklerini ve ücretiz olarak sunulan “Çevrimiçi Sınıf” uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Akaydın, şirket içi ve şirketler arası etkileşimi en üst düzeyde tutabilmek amacıyla sesli ve görüntülü konferanslar için ücretsiz ve sınırsız toplantı yapma hakkı sunulduğunu da dile getirerek, “Ülkemizde de yaygın olan uzaktan çalışmanın/eğitimin yanında bulut bilişim, algoritmalar, yapay zekâ, büyük veri analizi, nesnelerin interneti gibi teknolojiler dünyada pandemi sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Pandemi Süreci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Savaşan: “Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır”
Savaşan: “Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır”
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti
Bakan Oğuz: “Kadına şiddetin önlenmesinin yanındayız”
Bakan Oğuz: “Kadına şiddetin önlenmesinin yanındayız”
Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
13 örgütten devlete çağrı
13 örgütten devlete çağrı
Borrell: "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor"
Borrell: "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor"
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim