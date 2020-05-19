Pandemi sonrası Pideeci Gazimağusa'da kapılarını yeniden açtı

11 Mayıs 2020 itibarı ile Covid- 19 sonrası Gazimağusa’da Pideeci, dünya standartlarında konsepti ve lezzetleri ile hizmet vermeye başladı.

Dürümcü Baba olarak da yıllardır bilinen Kıbrıs'ın Kuzey'inde restorancılık sektöründe hizmet veren bir Kısa ailesi işletmesi olan, yeni markaları Pideeci ile yılların tecrübesini, kaliteden ödün vermeden Gazimağusa halkı ile paylaşmaya başladı.

Türk-İtalyan tarzı pideleri ile alışkın olduğumuz lezzetlere modern bir dokunuş katan Pideeci işletmeleri yerel yatırım ile markalaşıp, adanın her noktasında hizmet veren bir marka haline gelmeyi planlıyor.

Yıllardır Gönyeli ve Girnede hizmet veren Dürümcü Baba’yı da pideeci konseptinie katarak birlikte hizmet vermeye başladılar.

Dünya'da fast food denilince akla gelen ürünler arasında Türk damak tadına uygun ürünlerin olmaması ve bu noktada büyük bir eksiklik olduğunu hissederek bu yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Pideeci işletmeleri adına Cenk Kısa düşüncelerini şöyle ifade etti.

Kısa; "Türk mutfağının en sevilen ürünlerinden biri olan Pide'nin diğer ürünler ile birlikte bir yan ürün olarak satıldığını gözlemledik. Bu ürünün mantıklı bir fiyat kalite dengesi ile talebinin çok olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Türk ve İtalyan mutfağında yer alan pide kültürünü Mağusa'dan başlayarak tüm adaya yaymayı hedefliyoruz, birşey daha eklemek istiyorum biz bu Pandemi sürecinde hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık ve Pandemi süresince ödemelerini bir tamam gerçekleştirdik’’ dedi.( MHA )