banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Pandemi Lefke'de bir aileyi sokağa mahkum etti

17 Nisan 2021 Cumartesi 22:37
Pandemi Lefke'de bir aileyi sokağa mahkum etti
banner337

banner341
Ergün Yahat 
Lefkede yaşayan 3 çocuk ailesi S.Ç   pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılardan nasibini aldı.Aile KIBRIS MANŞET Aracılığı ile duyarlı vatandaşlar yanında devlet yetkililerinden de yardım bekliyor. Anne pandemi öncesi börek çörek yaparak satarken baba işe inşaat işinde çalışıyordu  pandeminin getirdiği kapanma sonrasında azalan iş nedeniyle baba işten çıkartılırken annenin ise işleri bozulunca haliyle kirada kaldıkları için biriken kira borcunu ödeyemeyince evden çıkartıldıklarını çocuklarını ise yurda vermek zorunda kaldıklarını söylerken duyarlı vatandaşlardan yada devlet yekililerinden kalacakları geçici de olsa sıcak bir yuva iş imkanı sağlanmasını istediler kesinlikle amaçlarının para istemek olmadığını bir gece sokakta kaldıktan sonra duyarlı bir arkadaşlarının evinde kaldıklarını haliyle o arkadaşında evi boşaltmalarını istediğini söyleyince tamamen çaresiz kaldıklarını söylerken kendilerine bu ramazan gününde bir yardım elinin uzatılmasını istiyorlar.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar  0 533 831 71 29 bu numarayı arayabilirler.

banner360
Son Güncelleme: 17.04.2021 22:57
Anahtar Kelimeler:
LefkePANEMİYardımKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Coşkun’dan “Sendika” açıklaması
Coşkun’dan “Sendika” açıklaması
Türkiye'de 62 bin 606 yeni vaka
Türkiye'de 62 bin 606 yeni vaka
KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka
KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka
GAÜ 2021-2022 akademik yılı için büyük fırsatlar sunuyor
GAÜ 2021-2022 akademik yılı için büyük fırsatlar sunuyor
Tatar, "Hizmetleri unutulmayacak"
Tatar, "Hizmetleri unutulmayacak"
Mormenekşe'ye ateş düştü
Mormenekşe'ye ateş düştü
Harmancı, Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lıons Kulübü’nü kabul etti
Harmancı, Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lıons Kulübü’nü kabul etti
Lıons Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Lıons Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı
Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı
Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu yapıldı
Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim