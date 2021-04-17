Pandemi Lefke'de bir aileyi sokağa mahkum etti

Ergün Yahat

Lefkede yaşayan 3 çocuk ailesi S.Ç pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılardan nasibini aldı.Aile KIBRIS MANŞET Aracılığı ile duyarlı vatandaşlar yanında devlet yetkililerinden de yardım bekliyor. Anne pandemi öncesi börek çörek yaparak satarken baba işe inşaat işinde çalışıyordu pandeminin getirdiği kapanma sonrasında azalan iş nedeniyle baba işten çıkartılırken annenin ise işleri bozulunca haliyle kirada kaldıkları için biriken kira borcunu ödeyemeyince evden çıkartıldıklarını çocuklarını ise yurda vermek zorunda kaldıklarını söylerken duyarlı vatandaşlardan yada devlet yekililerinden kalacakları geçici de olsa sıcak bir yuva iş imkanı sağlanmasını istediler kesinlikle amaçlarının para istemek olmadığını bir gece sokakta kaldıktan sonra duyarlı bir arkadaşlarının evinde kaldıklarını haliyle o arkadaşında evi boşaltmalarını istediğini söyleyince tamamen çaresiz kaldıklarını söylerken kendilerine bu ramazan gününde bir yardım elinin uzatılmasını istiyorlar.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar 0 533 831 71 29 bu numarayı arayabilirler.