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Pandemi Hastanesi’nde bugün de yoğunluk yaşanıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışla ilgili değerlendirmede bulundu

18 Kasım 2021 Perşembe 14:45
Pandemi Hastanesi’nde bugün de yoğunluk yaşanıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde bugün de dünkü gibi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, hastaneye yatan koronavirüs hastalarının neredeyse tümüne zatürre teşhisi konulduğunu aktardı. 

Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışla ilgili değerlendirmesinde tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunan Akansoy, maske, mesafe, hijyen ve aşının önemine vurgu yaptı. Akansoy, “Maske, mesafe, hijyen ve artık bir de aşı… Bunlar çok önemli” dedi.

“KIŞA GİREN TÜM ÜLKELERDE VAKALAR ARTTI”

Vaka sayılarındaki artışı mevsim değişikliğine bağlayan ve kışa giren tüm ülkelerde vakaların arttığına dikkat çeken Akansoy, havaların soğumasıyla eğlence mekanlarının kapalı alanlarını kullanmaya başladığını, bunun da teması artırdığını kaydetti.

Okulların açılmasının da vakaların artmasına etki ettiği görüşünü ortaya koyan Akansoy, “Ama çocuklar evden bulaşıyor, okula gidip bulaştırıyor. Yani yetişkinler dikkat ederse salgın yavaşlar” ifadelerini kullandı.

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Bir daha kapanma olamayacağı öngörüsünde bulunan Dr. Mustafa Akansoy, “Pandemi olmaktan çıkana kadar bununla yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

Hastanede gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Akansoy, poliklinik sayısını artırdıklarını ve Psikiyatri Merkezi’nde de 40 yataklı bir alanı pandemi için hazırladıklarını söyledi.

“07.00 – 08.30 SAATLERİ ARASINDA SADECE 3 HASTA GELDİ”

Yoğunluğu azaltmak için dün alınan bir kararla Pandemi Hastanesi’nde bugün sabah 07.00’de hasta kabul edilmeye başlandığı bilgisini veren Akansoy, 07.00 – 08.30 saatleri arasında sadece 3 hasta geldiğini, 09.00’dan sonra ise “patlama yaşandığını” ifade etti.

“Pandemi Hastanesi’nde dünkü gibi bir yoğunluk yaşanıyor mu?” diye sorulması üzerine ise Akansoy, “Evet, yaşanıyor” yanıtını verdi.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 16:23
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