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Pandemi Hastanesi önünde PCR kuyruğu

Pandemi Hastanesi’nde PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

22 Aralık 2020 Salı 09:15
Pandemi Hastanesi önünde PCR kuyruğu
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Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sektörü çalışanları ile iş yeri sahiplerinin PCR testi yaptırması açıklaması sonrası ve son günlerde yerel vakaların artması sebebiyle Lefkoşa’da bulunan Acil Durum Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu.

PCR testi kuyruğundaki bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları da gözden kaçmadı.

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Sağlık Bakanlığı’nın “Hizmet sektörü çalışanları PCR testi yaptıracak” açıklaması şu şekilde:

“Ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan; kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihine mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları elzem ve gerekli görülmüştür.

Yukarıda adı geçen sektörlerde herhangi bir kapanma gerektirecek bulaş olmaması amacıyla çalışanlarının ve işverenlerinin gerekli duyarlılığı göstererek PCR testlerini yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir.

PCR testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (bugün de dâhil 08.00-20.00),  Mağusa Devlet Hastanesi (bugün de dâhil 24 saat) , Girne Turizm  Limanı (11.00- 19.00 yarından  itibaren), Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde (Pazartesi 24 saat diğer günler 08.00- 16.OO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel  laboratuvarlarda yapılmaktadır. Devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacak olup, özel laboratuvarlardaki testler kişilerin kendi imkanları ile yapılacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Pandemi Hastanesi PCR
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