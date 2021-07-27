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Pandemi Hastanesi'nde son durum

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, 63 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu, 6 hastanın ise yoğun bakımda ve 4 kişinin entübe edildiğini açıkladı.

27 Temmuz 2021 Salı 10:29
Pandemi Hastanesi'nde son durum

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner,  telefon bağlantısı ile katıldığı bir programda vakalarının tedirgin edecek bir boyutta olduğunu dile getirerek, “Önemli olan nokta bir şekilde bu gemiyi yüzdürmek… Amacımız hastanenin sürdürülebilir bir sistemde devam etmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının 3 kişilik iş yaptığını aktaran Uçaner, “Sistem insan gücü olarak zorlanıyor. Fiziki olarak Acil Durum Hastanesi’nde bir sorunumuz yok. Vaka sayımız yüksek, hastanede yatan 64 hastamız var. 30-36 yatağımız boş durumda…” dedi. Dr. Uçaner, sağlık çalışanlarının üçüncü doz BioNTech aşılarının da yapıldığını sözlerine ekledi.

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Uçaner, yoğun bakımda 6 hastanın tedavi gördüğünü açıklayarak, yaş aralığının 39 ile 79 arasında değiştiğini, 39 yaşındaki hastanın şu an entübe edildiğini aktardı.

Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan, ikisi çift doz, ikisi tek doz ve ikisinin aşısız olduğunu da ifade eden Uçaner, çift doz aşılı olan bir hastanın ve tek doz aşılı olan bir hastanın entübe edildiğine işaret etti.

Dr. Erol Uçaner, hastanede tedavi gören 64 hastanın 19'unun çift doz aşılı olduğuna da işaret ederek, 2 kişinin Delta varyantı olduğunu, hastaların arasında daha çok İngiliz varyantına rastlandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Pandemi Hastanesi
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